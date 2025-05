Linda Terziroli al Salone del Libro con “La nascita nella letteratura”

È stato presentato venerdì 16 maggio, al Salone del Libro di Torino, il saggio La nascita nella letteratura di Linda Terziroli, pubblicato da Oligo Editore. L’incontro si è svolto presso lo stand dell’editore mantovano, alla presenza dello stesso Giulio Girondi, dello scrittore Marino Magliani e del giornalista e autore Davide Barilli.

Durante l’incontro sono stati letti alcuni brani tratti dal volume, che si propone come un’antologia tematica dedicata al tema della nascita nella letteratura, attraverso una selezione di testi e commenti critici. Il lavoro di Terziroli accompagna il lettore in un percorso che attraversa la letteratura mondiale — dall’antichità classica fino a Annie Ernaux — alla scoperta di narrazioni intense, spesso poco note, che raccontano il venire al mondo in forme diverse e profonde.

La scrittrice varesina era presente anche allo stand di Bertoni Editore, con cui ha pubblicato il romanzo Pyramiden, una città fantasma, selezionato tra i dodici finalisti del Premio Neri Pozza 2023.

Linda Terziroli è nata a Varese nel 1983. Ha collaborato con “La Provincia di Varese”, “Lombardia Nord-Ovest”, “Linkiesta” e curato i libri Guido Morselli Lettere ritrovate (Nem), Una rivolta e altri scritti (Bietti), Guido Morselli un Gattopardo del Nord (Macchione) e il racconto inedito Il Grande Incontro (De Piante Editore). Nel 2019, ha pubblicato la biografia Un pacchetto di Gauloises (Castelvecchi), da cui è stato tratto lo spettacolo teatrale omonimo del regista vicentino Piergiorgio Piccoli. Nel maggio 2020, ha partecipato con un racconto inedito, Il bambino in mongolfiera, al progetto editoriale Aut libri aut liberi. Otto racconti al tempo della peste (De Piante Editore). Nel 2023 Pyramiden, una città fantasma è stato selezionato tra i dodici finalisti alla VI edizione del Premio Neri Pozza. Insegna Lettere alla scuola secondaria Anna Frank di Varese e scrive di libri e di cultura su Pangea.news e Cultura in Atto.