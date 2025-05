LinkedIn® per le imprese: a Materia tre workshop per trasformare il social in uno strumento strategico

Un’occasione concreta per le aziende del territorio: imparare a usare LinkedIn® in modo efficace per trovare nuovi clienti, attrarre talenti, rafforzare il brand aziendale. A Materia arriva un ciclo gratuito di tre incontri guidati da Alessandro Gini, uno dei massimi esperti italiani di LinkedIn, per accompagnare le imprese verso un utilizzo consapevole e strategico della piattaforma.

Il percorso formativo è pensato per diverse figure aziendali, con appuntamenti mirati su obiettivi e competenze specifiche. Gli incontri sono gratuiti con iscrizione obbligatoria.

Si parte il 26 maggio con l’incontro LinkedIn®: oltre il recruiting tradizionale, secondo appuntamento il 9 giugno con LinkedIn® migliora davvero le vendite B2B? Ultimo incontro 7 luglio Come sfruttare LinkedIn® per il marketing B2B.

Perché partecipare?

I numeri parlano chiaro: in provincia di Varese ci sono oltre 250.000 utenti attivi su LinkedIn®, ma solo il 3,5% pubblica contenuti, in linea con la media nazionale. Sul fronte aziendale, 14.000 imprese hanno una presenza sul social, ma oltre la metà ha meno di 50 follower e non sta ancora utilizzando realmente il potenziale del network. Questo significa una cosa: c’è uno spazio enorme per distinguersi.

LinkedIn non è solo uno strumento per i grandi brand. Anzi, è un canale potente per le realtà piccole e medie, soprattutto nel manifatturiero (2.500 aziende nella sola provincia), che vogliono attrarre nuovi profili, aumentare la propria reputazione o trovare collaborazioni professionali.

Perché LinkedIn® è una leva (non sfruttata) per la crescita aziendale

Sul fronte aziendale c’è molto margine di crescita: solo l’1% ha attualmente offerte di lavoro attive. Ad aprile 2025 sono stati pubblicati circa 1.000 annunci pubblicati, di cui 50 per stage, 600 per profili base, 290 per ruoli senior o manageriali, meno di 10 per dirigenti, con meno di un terzo provenienti da aziende verificate e solo 200 nel manifatturiero.

Il programma

LinkedIn®: oltre il recruiting tradizionale è il primo workshop in programma. Un incontro dedicato a responsabili direttori delle Risorse Umane e titolari di azienda per scoprire come sfruttare LinkedIn® attraverso strategie per costruire un employer branding efficace e attrarre candidati qualificati.

Il secondo workshop si terrà lunedì 9 giugno, LinkedIn® migliora davvero le vendite B2B?. Durante questo incontro, dedicato a responsabili, direttori commerciali e titolari d’azienda si potrà scoprire come utilizzare LinkedIn per generare nuove opportunità di business, raggiungere i decision-maker aziendali e avviare relazioni commerciali efficaci.

Come sfruttare LinkedIn® per il marketing B2B è il terzo dei tre workshop, che si terrà lunedì 7 luglio. Un incontro dedicato a responsabili, direttori marketing-comunicazione e titolari d’azienda per approfondire come sfruttare LinkedIn per aumentare la visibilità aziendale, migliorare la reputazione del brand e coinvolgere efficacemente il target business. Verranno presentate le ultime novità di LinkedIn e spiegate tecniche e strategie con esempi concreti.