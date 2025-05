L’intelligenza artificiale nella logistica: il futuro è già qui e se ne parla alla Liuc

Dai sistemi di visione per il riconoscimento intelligente delle merci ai modelli predittivi che ottimizzano le scorte e il trasporto, fino agli AI agents, capaci di prendere decisioni autonome e adattarsi ai cambiamenti in tempo reale: l’Intelligenza Artificiale (IA) sta rivoluzionando il modo di lavorare, anche nel campo della logistica e della supply chain.

Così LIUC presenta il primo Radar sulle soluzioni di Intelligenza artificiale, sviluppato con il contributo di Columbus Logistics, per mappare gli ambiti in cui l’IA viene applicata in logistica: non solo il livello di adozione nelle aziende di dimensioni diverse, ma anche di desiderabilità.

Il 2025 segna una svolta decisiva: l’adozione dell’IA nella logistica non è più un’idea futuristica, ma una realtà concreta. Strumenti avanzati prevedono ritardi nei trasporti con precisione sempre maggiore, integrandosi con i software di gestione del magazzino per riorganizzare le attività in caso di imprevisti e per garantire una visibilità end-to-end della supply chain. Modelli di apprendimento basati su reti neurali analizzano le serie storiche per migliorare la gestione delle scorte, tenendo conto di variabili esterne come le condizioni meteo o le variazioni nel profilo della domanda. Nel magazzino, soluzioni predittive suggeriscono l’allocazione ottimale del personale e l’automazione avanza verso sistemi robotizzati sempre più intelligenti.

Tuttavia, restano ancora molte domande: quali soluzioni tecnologiche stanno portando i maggiori benefici? E quali limitazioni frenano l’adozione su larga scala? Per fare chiarezza su questi temi, il Centro sulla Logistica e la Supply Chain dell’Università LIUC, in collaborazione con Columbus Logistics, organizza un convegno dedicato all’Intelligenza Artificiale nella logistica. Un’occasione per confrontarsi con esperti di fama mondiale e aziende best-in-class da cui apprendere quanto concretamente si sta facendo o è stato implementato con successo.

Appuntamento mercoledì 21 maggio 2025 alle ore 14 in aula Bussolati, alla LIUC. Grazie agli interventi di aziende come A. Capaldo, Cargoful, Coca-Cola, Coop Italia, Haier, IKEA, Logista e Transcoop, saranno analizzate le applicazioni di maggior successo: dalla pianificazione avanzata della supply chain all’ottimizzazione dei trasporti, dalla control tower per la supply chain visibility alla creazione di magazzini automatizzati e digitalizzati.

Nel corso nel convegno verranno presentati i risultati della ricerca condotta sul livello di diffusione delle soluzioni basate sull’IA nella logistica e nella supply chain.

«Abbiamo mappato oltre 100 applicazioni di IA relative a processi di pianificazione della supply chain e di logistica di magazzino e nel trasporto, valutandone i benefici per le imprese e le difficoltà di implementazione. Il convegno sarà l’occasione per presentare la nostra piattaforma per lo scouting delle soluzioni di IA», spiega il professor Fabrizio Dallari, Direttore del Centro sulla Logistica e la Supply Chain dell’Università LIUC.

«Columbus Logistics è al fianco di LIUC da anni per contribuire attivamente alla diffusione della cultura logistica e dell’innovazione nel nostro settore – afferma Stefano Bianconi, Direttore Generale di Columbus Logistics -. Supportare la ricerca sull’intelligenza artificiale significa guidare insieme un cambiamento generazionale che sta già trasformando la supply chain. Il vantaggio che ne deriva non è solo per chi lo promuove o lo adotta per primo, ma per l’intero ecosistema logistico e per la comunità che ne beneficia».

Al termine del convegno sarà possibile toccare con mano l’innovazione dell’IA nella logistica, visitando l’area dimostrativa allestita nella fabbrica digitale i-FAB dell’Università e interagendo con i relatori, i docenti e ricercatori LIUC e i vendor.