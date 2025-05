Lo sport come motore educativo: concluso il ciclo di incontri Game On

Si è concluso con successo il ciclo di incontri promosso nell’ambito del progetto Game On, avviato nel settembre scorso e sostenuto dal bando “Sport e Giovani: crescere insieme” di Regione Lombardia e Sport e Salute. Un’iniziativa che ha visto la partecipazione attiva di numerose realtà del territorio varesino, tra cui Rugby Varese, Canottieri Varese, Centro Studi Sport Csi Varese per la Ginnastica Artistica, La Casa del Giocattolo Solidale, la Cooperativa Sociale San Luigi e La Casa davanti al Sole.

Il progetto ha goduto del supporto del Coni, del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Italiana Rugby, dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese e del Comune di Varese, che ha anche contribuito al cofinanziamento.

Quattro gli appuntamenti che hanno scandito il percorso, ciascuno con un focus specifico ma un filo rosso comune: promuovere lo sport come strumento di crescita personale, integrazione e benessere psicofisico.

Il primo incontro, dal titolo “Campioni nello Sport e nella Vita”, si è tenuto il 20 febbraio nel Salone Estense del Comune di Varese. A condividere le proprie esperienze sono stati atleti di spicco come Laura Macchi, Diego Dominguez, Massimo Ferraiuolo e Pierpaolo Frattini, guidati dal giornalista Francesco Pierantozzi.

Il 31 marzo, la ClubHouse del Rugby Varese ha ospitato il seminario “Come inserire progettualità multisportive in un percorso stagionale”, tenuto da Pietro Parigi, responsabile propaganda e didattica del Comitato FIR Lombardia, con un focus su organizzazione, risorse umane e comunicazione.

A chiudere il ciclo, due serate curate dalla Dott.ssa Greta Ginevra Mozzanini, sempre alla ClubHouse del Rugby Varese: “Ansia e Sport – Quando le aspettative diventano ‘troppo’?” l’11 aprile e “Mi parlo, ergo sum – Come il self talk può influenzare positivamente la nostra vita”, che ha concluso il percorso il 5 maggio.

Game On si chiude con un bilancio ampiamente positivo, lasciando in eredità momenti di formazione, riflessione e condivisione che hanno valorizzato il ruolo dello sport come leva educativa, capace di costruire legami, promuovere consapevolezza e sostenere il benessere individuale e collettivo.