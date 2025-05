L’Orchestra giovanile torna al Salone Estense: grande musica e giovani talenti in scena a Varese

L’orchestra giovanile si prepara a tornare protagonista al Salone Estense di Varese. Dopo l’apprezzata esibizione dello scorso anno, l’ensemble si presenterà per la seconda volta sabato 11 maggio, con inizio alle ore 17.30. L’ingresso sarà libero e l’evento gode del patrocinio del Comune di Varese.

Il programma prevede un percorso affascinante attraverso il repertorio per solisti e orchestra. Verranno eseguiti estratti dal Concerto per flauto K 313 di Mozart, dal Concerto per violino in sol maggiore di Haydn e dai Concerti n. 1 e n. 3 per pianoforte e orchestra di Beethoven. Non mancheranno incursioni nel repertorio operistico con due arie tratte da Le nozze di Figaro di Mozart, opera già più volte affrontata dall’orchestra negli anni passati.

A dirigere i giovani musicisti vi saranno anche due promettenti direttori: Davide Cocito, recentemente laureato in Direzione d’orchestra al Conservatorio di Milano e già violoncellista diplomato a Novara, e Paolo Toscano, studente del Liceo Manzoni di Varese, che ha intrapreso quest’anno lo studio della direzione sotto la guida del maestro Pennuto e partecipa stabilmente alle attività della compagine orchestrale.

Il progetto coinvolge una vasta rete di istituzioni musicali. Tra i musicisti e solisti figurano studenti provenienti da Conservatori, Licei musicali e altre realtà formative di Varese, Milano, Como e Novara, molte delle quali attive anche grazie a convenzioni PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).

La presenza di oltre quaranta studenti testimonia la forte adesione al progetto, che si distingue anche per l’affiancamento da parte di strumentisti dell’orchestra senior, impegnati in un ruolo di tutoraggio durante le prove e i concerti.

Programma musicale

Prima parte

F.J. Haydn – Concerto per violino in sol maggiore Hob. VIIa:4 (I mov. Allegro moderato)

Solista: Valeria Bodnar

W.A. Mozart – Le nozze di Figaro, “Venite inginocchiatevi”

Soprano: Ilenia Aquino

W.A. Mozart – Concerto per flauto K 313 (I mov. Allegro maestoso)

Solista: Gabriel Hoek

L. van Beethoven – Sinfonia n. 5 (II mov.)

Direttore: Paolo Toscano

Intervallo

Seconda parte

L. van Beethoven – Concerto per pianoforte n. 3 op. 37 (I mov. Allegro con brio)

Solista: Gabriele Rizzo

W.A. Mozart – Le nozze di Figaro, n. 27 “Giunse alfin il momento”

Soprano: Maria Vittoria Pesce

L. van Beethoven – Concerto per pianoforte n. 5 op. 73 (I mov. Allegro)

Solista: Marcello Pennuto

Direttore: Davide Cocito