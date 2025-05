Luciano Lista: “L’unica vera alternativa per Castellanza siamo noi”

“L’unica vera alternativa per Castellanza siamo noi”. Ne è convinto Luciano Lista, 53 anni, fondatore del circolo cittadino di Fratelli d’Italia, candidato sindaco di Castellanza Protagonista, la coalizione di centrodestra sostenuta da Forza Italia e Fratelli d’Italia, pronta a scendere in campo per le elezioni amministrative del 25-26 maggio.

“La mia candidatura – afferma Luciano Lista – nasce da un dialogo continuo con i cittadini, un confronto aperto che ha coinvolto ogni angolo della città, dal centro alle periferie. Le idee e i bisogni raccolti durante questa ampia consultazione partecipativa sono stati tradotti in un programma elettorale concreto e realizzabile, incentrato sul rilancio imprenditoriale, sulla rinascita del commercio, sulla valorizzazione della socialità e sul potenziamento dei servizi, senza lasciare nessuno indietro”.

“Con il 41% delle preferenze raccolte da Fratelli d’Italia e Forza Italia alle ultime elezioni europee – sottolineano i segretari cittadini Antonella Zucchelli (FdI) e Leonardo Scaringelli (FI) – Luciano Lista rappresenta l’unica scelta concreta per offrire a Castellanza una vera alternanza dopo anni di governo del centrosinistra di Partecipiamo. Scegliere altre opzioni significa sostenere la continuità dell’amministrazione Borroni, condannando la città all’immobilismo e all’isolamento politico ed economico”.

“Con l’esperienza e la visione di Luciano Lista – proseguono Zucchelli e Scaringelli – Castellanza potrà finalmente ripartire. Attrarre investimenti, finanziare nuovi progetti e creare opportunità per tutti sono gli obiettivi di un’amministrazione che vuole rilanciare la città e renderla protagonista nel panorama dell’Altomilanese”.