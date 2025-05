L’ufficio postale di Busto compie 70 anni e ospita la visita di una scuola

Questa mattina, lunedì 12 maggio 2025, gli alunni delle classi 4 B e 5 A, della scuola primaria De Amicis sono stati ospiti dell’ufficio postale di via Mazzini in occasione delle celebrazioni dei 70 anni della sede delle Poste di Busto Arsizio.

Gli alunni si sono recati all’ufficio postale nella mattinata e sono stati accolti, oltre che dagli operatori postali, anche dal direttore dell’ufficio Michele Trotta e dalla direttrice della filiale di Busto Arsizio, Cristina Giovannelli.

Grazie al loro aiuto hanno scoperto i servizi offerti da Poste Italiane sul territorio, dai servizi postali, a quelli finanziari e di assicurazione, fino alla filatelia, che esercita sempre un fascino particolare, ponendo al centro l’arte della scrittura, che è in grado di veicolare messaggi di gioia e di scambio interculturale.

“ì«Gli studenti si sono mostrati molto interessati. Mi ha colpito in particolare la loro curiosità e la loro voglia di capire come funziona il mondo postale – racconta Michele Trotta direttore dell’ufficio postale – Questo mi ha dato lo spunto per ricordare ai ragazzi l’importanza che riveste Poste Italiane al servizio della comunità. Proprio come qui in via Mazzini, dove in 70 anni dell’ufficio postale, l’offerta di Poste si è evoluta, ampliando gli ambiti, puntando sia sulla digitalizzazione sia su nuovi servizi. Questo importante anniversario – conclude Trotta – diventa anche un’occasione per sottolineare il ruolo primari di Poste di mettere in contatto le persone».

Attraverso questa iniziativa Poste Italiane conferma ancora una volta di essere un punto di riferimento all’interno della comunità ed il proprio ruolo di attore capillare al servizio dei cittadini.