Lunedì 27 maggio porte aperte nelle Case di Comunità dell’Asst Valle Olona per i controlli del cuore

In occasione della giornata nazionale per la prevenzione cardiovascolare, lunedì prossimo, 27 maggio, l’ASST Valle Olona, in collaborazione con la Fondazione Onda ETS, propone un ricco programma di iniziative gratuite rivolte alla popolazione. L’obiettivo è promuovere la prevenzione e l’adozione di corretti stili di vita per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, oggi tra le principali cause di mortalità e disabilità in Italia e nel mondo.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse dagli Ospedali con Bollino Rosa, di cui l’ASST Valle Olona fa parte, a testimonianza del proprio impegno nella promozione della salute pubblica e della prevenzione.

«Abbiamo deciso di partecipare e promuovere questo (H) Open Day per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione» afferma il Direttore Sociosanitario John Tremamondo, sottolineando l’attivazione di diversi servizi nelle Case di Comunità del territorio. Anche la Direttrice Sanitaria Francesca Crespi evidenzia il valore dell’iniziativa: «Molti problemi cardiaci derivano da abitudini scorrette che si consolidano nel tempo. Con la prevenzione è possibile porvi rimedio e diminuire sensibilmente il rischio».

Tutte le iniziative in programma il 27 maggio nelle strutture ASST Valle Olona:

Casa di Comunità di Viale Stelvio 3, Busto Arsizio

Rilevazione dei parametri vitali 8.30 – 12.30 Accesso libero, senza prenotazione

Valutazione internistica dei fattori di rischio cardiovascolari 8.30 – 12.30 Accesso libero, senza prenotazione

Consulenza telefonica – Cardiologia Busto Arsizio

Consulenze su scompenso cardiaco (a distanza, via telefono) 9.00 – 12.00

Solo su appuntamento, telefonando al numero 0331 699722

Attivo dal 15 maggio (ore 9.00–12.00 e 14.00–15.00)

Casa di Comunità di Via Cavour 21, Lonate Pozzolo

Valutazione internistica dei fattori di rischio cardiovascolari

9.00 – 12.00 Accesso libero, senza prenotazione

9.00 – 12.00 Accesso libero, senza prenotazione Rilevazione dei parametri vitali

8.30 – 12.30 Accesso libero, senza prenotazione

Casa di Comunità di Via Buttafava 25, Cassano Magnago

Rilevazione dei parametri vitali (Ambulatorio IFeC)

9.30 – 13.00 Accesso libero, senza prenotazione

Casa di Comunità di Via Fiume 12, Saronno

Valutazione internistica dei fattori di rischio cardiovascolari (2° piano)

9.00 – 13.00 Accesso libero, senza prenotazione

9.00 – 13.00 Accesso libero, senza prenotazione Rilevazione dei parametri vitali

9.00 – 13.00 Accesso libero, senza prenotazione

Dove trovare maggiori informazioni

Dal 15 maggio, tutte le informazioni dettagliate su date, orari e modalità di accesso ai servizi saranno disponibili sul sito ufficiale:

www.bollinirosa.it, nella sezione “Consulta i servizi offerti”.