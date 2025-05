Cavaria e Magnago piangono Maggie Luongo, lanciata una raccolta fondi per le sue due figlie piccole

A Magnago c’è ancora chi non riesce a farsi una ragione della scomparsa di Maggie Luongo: la donna di 33 anni vittima di un tumore scoperto solo di recente. Una tragedia che non ha lasciato indifferenti gli abitanti del suo paese, che si sono mobilitati con una raccolta fondi per aiutare le sue figlie piccole Matilde e Viola rispettivamente di sette e quattro anni.

La raccolta fondi organizzata da Federica Berretti a favore di Guglielmo Lecchini, marito di Maggie, ha già superato l’obiettivo di 10 mila euro, ma la generosità di chi ha voluto far sentire la sua vicinanza ai familiari di Maggie non si è fermata. Nel pomeriggio di sabato 31 maggio, la cifra raggiunta superava già i 12.800 euro.

«Questa raccolta fondi – riporta la descrizione – viene creata per le figlie di Maggie, Matilde e Viola, che hanno perso prematuramente la loro mamma a causa di una grave malattia. Nasce dalla volontà delle famiglie del paese di voler dare un sostegno concreto per la crescita delle bambine».

Maggie Luongo non era originaria di Magnago. Arrivava da Cavaria con Premezzo, ma non c’è voluto molto affinché riuscisse a trovare un posto speciale nel cuore degli abitanti del suo nuovo paese. Molto attiva in diverse realtà di volontariato del territorio (specialmente nelle attività della parrocchia), Maggie è diventata in fretta una figura familiare per i suoi concittadini, che oggi si stringono intorno alla sua famiglia nel dolore e nella solidarietà.