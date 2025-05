Malnate accende la musica e l’impegno civile: arriva il concerto “Italian Women Tribute”

Un concerto che unisce musica di qualità e tematiche di forte rilevanza sociale. Sabato 17 maggio, alle ore 21.00, il palazzetto dello sport di via Gasparotto a Malnate ospiterà l’energia travolgente delle Italian Women Tribute, una rock band tutta al femminile che sta conquistando il pubblico con brani iconici firmati da artiste italiane.

L’evento, promosso dall’associazione La città delle donne A.P.S. in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Malnate, si preannuncia come una serata unica, capace di coniugare intrattenimento e riflessione. Come sottolineano la presidente dell’associazione, Claudia Ferri, e l’assessora alla cultura Maria Croci, sarà “un’importante vetrina per far conoscere l’associazione e le sue finalità”, oltre che un’occasione per ascoltare ottima musica dal vivo.

Tra le realtà coinvolte anche l’associazione CAOS (Centro Ascolto Operate al Seno), rappresentata dalla presidente Adele Patrini. Entrambe le associazioni hanno scelto di unire le forze per sensibilizzare il pubblico sulle problematiche femminili, in particolare quelle di natura medica, e sui drammi causati dalle guerre ancora in corso nel mondo.

Il titolo della serata – “Sì alle donne, no alle guerre” – racchiude le due anime dell’evento: la prima legata ai diritti e alla salute delle donne, la seconda rivolta a una forte presa di posizione contro ogni conflitto armato. In scaletta, oltre ai classici della musica italiana al femminile, saranno proposti brani che esprimono dolore, speranza e la volontà di cambiamento.

L’ingresso è libero e gratuito. Un motivo in più per non mancare e lasciarsi coinvolgere da una serata che unisce cultura, impegno e grande musica.