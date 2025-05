Maltempo in peggioramento, allerta arancione e gialla per lunedì 5 maggio: coinvolta anche la Lombardia

La Protezione civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta per la giornata di lunedì 5 maggio, a causa dei fenomeni meteorologici in atto e di quelli previsti. È stata valutata una allerta arancione per alcune aree di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, dove il rischio legato a piogge intense e possibili criticità idrogeologiche si presenta più elevato.

Il resto del Nord e del Centro Italia non sarà comunque esente da possibili disagi. È stata infatti diramata un’allerta gialla sull’intero territorio di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Umbria, e su porzioni significative di Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Lazio. Si tratta di un livello di attenzione che indica condizioni meteorologiche che potrebbero evolversi rapidamente, con effetti localizzati che potrebbero causare disagi.

Il Dipartimento della Protezione civile segue costantemente l’evoluzione della situazione in stretto contatto con le strutture territoriali, che gestiscono le informazioni sui livelli di allerta, le criticità specifiche e le azioni di prevenzione già attivate nei vari contesti locali.

Il quadro complessivo e gli aggiornamenti in tempo reale sulle criticità sono disponibili sul sito ufficiale del Dipartimento all’indirizzo www.protezionecivile.gov.it, dove è possibile consultare anche le norme di comportamento da adottare in caso di maltempo.

Le autorità raccomandano particolare attenzione negli spostamenti e nelle attività all’aperto, invitando la popolazione delle zone interessate a seguire con prudenza l’evoluzione delle condizioni meteorologiche.