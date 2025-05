Maltempo nel Varesotto: alberi caduti e 11 interventi dei vigili del fuoco tra Varese e Malnate

Dalle ore 6:00 di questa mattina, martedì 13 maggio, i vigili del fuoco sono impegnati in diversi interventi per piante cadute a seguito del temporale notturno. Si segnalano interventi a Varese e Malnate.

Dalle ore 20:00 di ieri sera sono stati effettuati 11 interventi legati al maltempo, principalmente nella zona di Varese e Malnate.

Il meteo per i prossimi giorni non prevede miglioramenti: oggi il Centro Geofisico Prealpino annuncia nuvolosità irregolare con rovesci e temporali al mattino. Soleggiato in giornata. Formazione di cumuli nel pomeriggio con locali rovesci sulla fascia alpina e prealpina. Temporali sono previsti anche mercoledì e giovedì.