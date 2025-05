Manca un mese esatto al Girinvalle, la Valle Olona in fermento

Un mese esatto: fra trenta giorni sarà il momento di infilare un paio di scarpe comode, mettere un berretto in testa e scendere giù in valle per passeggiare lungo la ciclabile della Valle Olona.

Il 14 e il 15 giugno tornerà l’amato, amatissimo Girinvalle.

Centinaia di volontari hanno già lo sguardo proiettato verso un immane lavoro che li vedrà dedicarsi all’organizzazione, all’allestimento degli stand, in cucina a friggere o al bar a spillare birre, a garantire la sicurezza e, soprattutto, pronti a ricordare a tutti quanto bello sia il territorio che si dirama intorno al fiume Olona.

Il Girinvalle, nato per la prima volta nel 2004 a Olgiate Olona – ispirandosi all’anello intorno al lago di Varese – negli anni è cresciuto fino a coinvolgere gli altri comuni confinanti – prima Marnate, poi Solbiate Olona, Gorla Minore, Gorla Maggiore e Fagnano Olona – e ad acquistare una notorietà tale da calamitare l’attenzione dell’intera provincia e non solo.

Una manifestazione che nasce da una miccia soltanto: l’amore delle Pro loco del territorio per l’ambiente e le loro comunità. Tutti gli eventi non hanno scopi di lucro – sono ammesse solo attività di associazioni e non commerciali – e sono confezionati in modo da offrire una passeggiata lungo il fiume in allegria e spensieratezza. Ci sarà come sempre un’atmosfera di festa, la possibilità di guadare il fiume in barca, assistere alla corsa delle paperelle, spostarsi sul trenino su strada e vivere intrattenimento, punti ristoro, musica e incontri in programma.

Novità di questo 2025 la camminata che toccherà l’intero percorso: ci saranno due ritrovi, ai due lati opposti della ciclabile, Marnate e Fagnano Olona, dove “Le amiche di Ila”, un simpatico gruppetto di amiche riunitesi con una finalità importante – raccogliere fondi per AIL in memoria della loro amica Ilaria – guideranno chi vorrà unirsi a loro, per camminare insieme.

N.B. Chiunque volesse vivere il Girinvalle da un altro punto di vista e dare una mano ai volontari è ben accetto. Cercate la vostra Pro loco di riferimento e partecipate alla festa lavorando e divertendovi con loro.

(Le foto di questo articolo sono state scattate dagli iscritti al gruppo Facebook di VareseNews “Oggi in Valle Olona“: anche quest’anno ci sarà spazio per le bellissime foto dei lettori)