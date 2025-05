“Mangiare nel Varesotto”: la guida che nessuno ha chiesto ma tutti leggeranno

La passione per la buona tavola è un tratto distintivo della cultura italiana, e la provincia di Varese non fa eccezione: il territorio è ricco di ristoranti e trattorie capaci di soddisfare ogni palato.

“Mangiare nel Varesotto” è un viaggio tra i sapori del territorio e oltre, una guida pensata per chi desidera scoprire (o riscoprire) le eccellenze enogastronomiche locali, tra tradizione e nuove proposte.

SEI UN RISTORATORE? Porta in tavola la tua storia: aderisci allo speciale Mangiare nel Varesotto

SEI UN CLIENTE IN CERCA DI UN RISTORANTE? Prosegui con la lettura dell’articolo (articolo in aggiornamento)

BODIO LOMNAGO

〉Al Gallione

A Bodio Lomnago, a due passi dalla pista ciclopedonale che costeggia il Lago di Varese, si trova il Ristorante Al Gallione. Rinomato per la sua cucina raffinata e l’accoglienza calorosa, offre un’esperienza di degustazione che lascia un’impressione indelebile alle papille gustative.

BRISSAGO VALTRAVAGLIA

〉Agriturismo Pisciurin

A soli 10 minuti dal lago, in via Gaggio 23, tra Roggiano e il suggestivo Villaggio Olandese, si trova un luogo senza tempo, permeato di tradizione e rispetto per la natura. Si tratta dell’azienda agricola “Pisciurin” di Brissago dove, dal 2018, il proprietario Mauro Bano dedica ogni giorno alla coltivazione e all’allevamento con l’obiettivo di offrire prodotti autentici e di qualità ai suoi clienti. Un luogo felice dove l’alternativa culinaria è sempre varia.

CASTELLANZA

〉Antica Farmacia dei Sani

A dieci anni dalla sua apertura, l’Antica Farmacia dei Sani di Castellanza si conferma una delle realtà più apprezzate della zona per chi cerca una cucina di qualità, un’atmosfera speciale e una filosofia che mette al centro il piacere dello stare bene mangiando. Il nome del ristorante racchiude in sé la sua filosofia:cibo e buon bere come strumenti di benessere, un “luogo di cura” dove il corpo e l’anima possono rigenerarsi attraverso sapori sinceri e un’accoglienza genuina.

OLGIATE OLONA

〉I Segretidel Perlage

Inaugurato nel 2023, il ristorante di via Giacomo Matteotti n.7 a Olgiate Olona mette il cliente al centro, offrendo una cucina senza compromessi e un’accoglienza calorosa. Perfetto per chi cerca un’esperienza culinaria unica e genuina. Tra le proposte più seducenti c’è il risotto allo zafferano con ossobuco di vitello, un classico della tradizione milanese, qui rivisitato con un tocco di modernità che lo rende ancora più appetitoso. Per chi cerca sapori più audaci, il risotto allo champagne con rosmarino e limone offre un abbinamento sofisticato tutto da scoprire. Tra i cavalli di battaglia il risotto veneto col tastasal, un richiamo ai sapori della cucina della nonna, fatto con macinato di maiale, spezie e sale.

Il ristorante è anche il luogo ideale per un aperitivo gourmet.