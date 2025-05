May Fiber, l’arte tessile parte dai musei di Busto Arsizio e arriva in hotel, in carcere e in uno studio legale

Dal 10 maggio all’8 giugno 2025, Busto Arsizio si trasforma in un palcoscenico di creatività e sostenibilità, ospitando la seconda edizione di “M(A)Y FIBER – Percorsi di arte e tessile tra tradizione e sostenibilità”.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Identità guidato da Manuela Maffioli, vuole celebrare l’arte tessile contemporanea, mettendo in luce la connessione tra tradizione e innovazione. La rassegna, che si inserisce nel progetto Emblematico Maggiore “Varese Cultura 2030”, è patrocinata dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Varese, con il contributo della Fondazione Cariplo.

La manifestazione è un evento diffuso che coinvolge il centro di Busto Arsizio, il cuore pulsante del Varesotto e dell’Alto Milanese, attraverso mostre di artisti tessili di tutto il mondo, incontri e laboratori. A fare da protagonista sarà la fiber art, una forma d’arte che esplora il tessile non solo come materiale ma anche come linguaggio espressivo che unisce passato e futuro, tradizione e sperimentazione. Il Comune, con il supporto di diverse istituzioni, associazioni e realtà culturali, ha organizzato un mese di eventi che promette di coinvolgere un pubblico eterogeneo, tra appassionati del settore e chi cerca nuove esperienze culturali.

La programmazione di “M(A)Y FIBER 2025” è ricca e variegata, con decine di mostre e iniziative che spaziano dal contemporaneo all’artigianato tradizionale. Tra i luoghi simbolo della manifestazione ci sono il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale, Palazzo Cicogna e numerosi altri spazi espositivi della città. Al centro di questa proposta, il cuore della rassegna sarà la mostra “Miniartextil 2025”, curata dall’Associazione culturale ARTE&ARTE di Como, che presenterà una selezione di installazioni e opere di piccole dimensioni, i cosiddetti minitessili, nelle sale gemelle del Museo del Tessile.

Altri eventi di rilievo includono la mostra “Frontiere Immaginarie” di Cristiana de Marchi e Dado Schapira, in programma dal 10 maggio al 8 giugno presso Palazzo Cicogna. Questa esposizione esplora il concetto di confine attraverso il tessuto, utilizzando fili, mappe e ricami per affrontare temi legati alla geopolitica, ai confini mentali e sociali. Oltre a queste, numerosi eventi complementari arricchiranno il calendario, tra cui mostre presso lo Studio Legale A&A, la Casa Circondariale di Busto Arsizio e il Tower Hotel, che ospiteranno opere di artisti contemporanei e installazioni tematiche.

Per il pubblico, sono previsti anche laboratori e visite guidate. Tra le attività didattiche, sabato 17 maggio ci sarà una visita guidata alla mostra “Miniartextil”, e il 24 maggio un laboratorio per adulti alla mostra “Frontiere Immaginarie”, con la partecipazione dell’artista Dado Schapira. Per le famiglie con bambini, l’evento offrirà laboratori interattivi, come quello del 31 maggio presso il Museo del Tessile.

“M(A)Y FIBER 2025” non solo celebra l’arte tessile ma invita anche alla riflessione sulla sostenibilità, sulla memoria e sulle connessioni culturali, offrendo un ampio spettro di eventi per tutti i gusti e le età.