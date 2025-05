Mercatino, musica e bitterballen: ad Azzate è tempo di festa olandese

Sabato 17 maggio 2025 ad Azzate si svolgerà la dodicesima edizione della festa nazionale olandese “Koningsdag” nella piazza Antonio Ghiringhelli, il Belvedere. L’evento è organizzato dalla locale Pro Loco Azzate, dal Circolo Olandese per l’Italia Settentrionale (De Nederlandse Vereniging voor Noord-Italie) con il patrocinio gratuito del Comune di Azzate e grazie alla collaborazione del Gruppo Alpini di Azzate, Protezione Civile, Carabinieri in congedo.

Il ‘giorno del Re’ è la commemorazione della nascita del Re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi, ufficialmente i festeggiamenti si sono svolti il 27 aprile. La data “azzatese”, negli anni precedenti era solita nei primi giorni di maggio, quest’anno è stata spostata un po’ avanti per motivi logistici

La giornata di sabato 17 maggio sarà “Oranjegekte”, pertanto è gradita la partecipazione con un indumento arancione. La XII^ festa olandese si aprirà alle ore 10.00 con l’allestimento del vrijmarkt (il mercatino delle pulci dei ragazzi) per i soli giovani espositori azzatesi, dei Paesi Bassi e del Belgio. Musica dal vivo dalle ore 11.00 con North44 fino alle 14.00. Poi una asta con oggetti olandesi. La festa prosegue con giochi per i bambini, musica con DJ fino alle ore 18.00.

Il menu offre prodotti tipici olandesi gustosi come le polpettine di carne e hot-dog fritto “bitterballen en frikandellen”, i biscotti e cialde farcite “gevulde koeken en stroopwafels”, l’immancabile birra Heineken ed uno stand di formaggi tipici. Il menu italiano nostrano sarà il panino con salamella “broodje met worst” e patatine fritte “patat friet”. Unicamente per l’occasione, i mastri gelatai di una gelateria di Azzate, creeranno un gusto di gelato speciale ed unico: Stroopwafels e si potrà assaggiare in piazza, oltre che in gelateria.

Grazie alla collaborazione con gli amici olandesi, nei precedenti anni sono state realizzate e rese d’uso pubblico la fontanella d’acqua “il Tulipano – de Tulp” in piazza Antonio Ghiringhelli, la scacchiera gigante in villa comunale, corsi di inglese per l’ultimo ciclo della scuola materna di Azzate e il sostegno per nuovi giochi per la materna.

