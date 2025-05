“Mi hanno rubato di tutto, anche le fotografie di Mina”: Graziano Ballinari racconta il furto nella sua casa di Varese

«Un disastro. Hanno fatto un disastro. Mi hanno lasciato tutto per aria. E non si sono fatti scrupoli di nulla». Graziano Ballinari, 83 anni, artista e uomo di spettacolo con una vita trascorsa tra set televisivi, teatri e amicizie illustri, ma anche scrittore, candidato sindaco a Milano e gestore del circolo di Bizzozero in anni passati, è tornato a casa dopo un breve periodo di ospedale e ha trovato l’inimmaginabile.

Era suo infatti l’appartamento svaligiato nella palazzina di viale Borri di cui vi abbiamo raccontato, solo un giorno fa, e i ladri in una “notte brava” l’hanno messo a soqquadro, mangiandosi pure quel che c’era nel frigo.

UN COLPO MIRATO?

«Sono entrati la sera intorno alle undici – spiega Ballinari – Lo so perchè la signora che viene di solito a stirare ha notato la luce accesa, e ha pensato che ci fossero in casa dei miei amici, cosa che a volte capita. Un vicino poi, prima di quell’ora, ha visto un tipo sospetto, in auto, con una donna. Chi ha agito sapeva forse cosa cercare, o mi stava “puntando”. In ogni caso, ha avuto molto tempo per frugare ogni angolo».

Tanto che ha potuto guardarsi tutti gli album di fotografie che conservava: «Si figuri che hanno staccato le foto dai miei album insieme ai personaggi celebri. Alcune le hanno strappate, altre se le sono portate via, facendo delle strane scelte: Mina l’hanno rubata, Giuliana De Sio no. Mah…»

NON HANNO PORTATO VIA SOLO OGGETTI, MA MEMORIA

Graziano Ballinari

Gli oggetti rubati mostrano una curiosa predilezione dei ladri: «O erano degli intenditori o rubavano a caso – Sottolinea Ballinari – hanno portato via un grammofono del 1926 perfettamente funzionante e un servizio di piatti della storica ceramica di Laveno (ma hanno lasciato qui la marmitta, il che rende di molto meno valore il servizio…), e si sono portati via perfino i detersivi della lavatrice. Dal frigo hanno preso quasi tutto, ed era parecchio perchè avevo fatto scorta prima di andare in ospedale. Tutto tranne le uova».

In compenso: «I soldi c’erano in casa, ma non li hanno trovati. Di oro in casa non ne tengo – spiega – Si sono presi però i vasi da notte dell’Ottocento, sempre delle ceramiche di Laveno, decorati con dei crisantemi. In compenso non hanno rubato le mie famose mutande (Graziano Ballinari è noto anche come “Il mutandologo” ed è stato collezionista per decenni di mutande VIP, ndr) anche perchè quelle di Marylin le avevo già vendute a un collezionista per diecimila euro, gran parte del resto della mia collezione è andato ad un museo di Parigi, e io ne avevo tenute solo alcune preziose, come quelle dei Savoia. Ma non le hanno trovate»

Oltre a quello che hanno rubato, c’è da fare pure la conta di quello che hanno lasciato: «Si devono essere tagliati o chissà cosa: c’era sangue dappertutto in casa, ho dovuto buttare le tende tanto erano impregnate. E poi hanno fumato, per un bel pezzo: c’era il pavimento pieno di cicche».

Anche il terrazzo era imbrattato delle strisciate di sangue: e sono state quelle, insieme al vetro della porta finestra spaccato, ad allarmare il muratore che la mattina dopo si è presentato per lavorare sul terrazzo della antica casa ora diventata minicondominio. Da lì sono scattati i soccorsi, e le indagini che hanno coinvolto anche la polizia scientifica.

Ma Ballinari non si perde d’animo, malgrado la bruttissima esperienza: «Ho 83 anni ma mi sento un giovanotto. Sono tornato a casa, con dolore, ma sono tornato, e adesso rimetto tutto a posto. E il 28 giugno sono già stato invitato per uno spettacolo in strada: con il mio ‘Cunta su’, vengo da voi a Materia».