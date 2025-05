“Mio figlio ha perso il portafogli: ignoti lo hanno restituito con soldi e documenti. Grazie di cuore”

Buongiorno,

Vi scrivo, perché vorrei segnalare una bella azione avvenuta oggi.

Mio figlio quindicenne, nel primo.pomeriggio, ha perso il portafoglio a Masnago, zona Via Campigli, con dentro soldi e documenti. Dopo qualche ora, tornando a casa, l’abbiamo ritrovato, con tutto il suo contenuto, nella cassetta della posta.

Un sentito grazie a chi l’ha trovato e ce l’ha portato a casa, considerato anche che abitiamo in una zona non facile da raggiungere.

È un bell’esempio di onestà e gentilezza, che sono felice di condividere.

Grazie ancora a questa persona, che spero abbia l’occasione di leggere questa lettera.

Cordiali saluti

Elena Macchi