Modifiche ai treni sulla linea Luino-Gallarate-Milano e linea transfrontaliera S30 dal 16 maggio al 9 giugno

Dal 16 maggio al 9 giugno, la circolazione dei treni sulle linee regionali Luino-Gallarate-Milano (“R”) e sulla linea transfrontaliera S30 (Cadenazzo–Luino–Gallarate) subirà modifiche per lavori di manutenzione all’infrastruttura ferroviaria tra le stazioni di Laveno Mombello e Luino, a cura di RFI.

Nel dettaglio, dal 16 al 18 maggio, i treni saranno sostituiti con autobus nel tratto compreso tra Luino e Laveno Mombello, sia per i convogli della linea “R” che per quelli della “S30”.

I bus garantiranno la continuità del servizio, con tempi di percorrenza leggermente superiori rispetto ai treni. A seguire, dal 19 maggio al 9 giugno, la circolazione ferroviaria riprenderà regolarmente, ma con lievi variazioni di orario: I treni “R” in direzione Milano anticiperanno di 2 minuti la partenza nella tratta tra Luino e Laveno Mombello.

I treni “R” in arrivo a Luino posticiperanno di 2 minuti l’orario di arrivo. Trenord invita i passeggeri a consultare gli orari aggiornati sul sito ufficiale e nelle stazioni, e a considerare un margine di tempo nei propri spostamenti. I lavori sono parte di un piano di manutenzione volto a migliorare la sicurezza e l’affidabilità della rete ferroviaria.