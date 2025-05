Musei di Varese, una giornata di arte e scoperte per famiglie

In occasione della giornata internazionale dei musei, il 18 maggio il Museo di Arte Moderna e Contemporanea Castello di Masnago e il Museo archeologico di Villa Mirabello organizzano una visita guidata, inoltre per i bambini/e dai 6 fino agli 11 anni ci sarà la possibilità di partecipare ai laborati organizzati dalla Cooperativa sull’Arte.

Museo di Arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago

Il museo di Masnago è rinomato nel territorio di Varese perché mette in relazioni la pittura quattrocentesca fino ad arrivare all’arte contemporanea con opere di pittura, scultura e grafica realizzate da artisti di area lombarda.

All’interno del museo, dalle 10.30 alle 12.00 si potrà partecipare ad una visita guidata per poter scoprire i celebri affreschi della collezione. Al termine della visita guidata i più piccoli potranno partecipare alle diverse attività.

Museo Archeologico di Villa Mirabello

Il museo è noto per i suoi i reperti preistorici: la collezione del Museo Archeologico è molto ampia grazie ai numerosi reperti della zona e dell’insediamento palafitticolo dell’isolino Virginia e nel sito di Bodio Centrale, entrambi patrimonio dell’UNESCO.

Dalle ore 15:00 alle ore 17:00 la giornata si conclude con: “La preistoria, che sorpresa!”. Le famiglie potranno partecipare alla visita guidata in cui sarà possibile vedere i reperti preistorici della collezione e per i più piccoli sono stati organizzati delle attività.

Tutte le attività organizzate saranno gratuite, ma bisognerà prenotare inviando una mail a museivarese@cooperativasullarte.it

I laboratori avranno un numero massimo di 20 partecipanti.

Per maggiori informazioni è necessario consultare il sito www.cooperativasullarte.it oppure contattare il numero 333.6810487.