Nuovi percorsi formativi per lavorare nel turismo e negli eventi: l’IFTS di Ciofs Lombardia

Il territorio varesino punta a nuovi turismi e ha bisogno di giovani preparati alle sfide che verranno. È l’obiettivo che è risuonato questo pomeriggio nella Sala Borghi del Centro De Filippi di Varese dove è stato presentato il corso IFTS di Ciofs Lombardia.

Mentre si sta chiudendo la prima annualità, il percorso dal titolo “Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio” ha aperto le iscrizioni per il nuovo anno di studio e lavoro, un’opportunità formativa gratuita resa possibile grazie al contributo di Regione Lombardia.

Caratteristica specifica di questo percorso di formazione è la frequenza in apprendistato ex art. 43, una forma ibrida di lezioni d’aula ( 250 ore) alternate a vere esperienza sul campo ( 550), sotto la guida di tutor . L’iter di iscrizione, dunque, non si limita a presentare una domanda ma viene corredata da colloqui con imprenditori del settore, per attivare il contratto stesso così da partire poi in ottobre con l’esperienza formativa in classe e al lavoro.

La direttrice Federica Patrini ha sottolineato l’importanza del percorso, che intende formare, in un solo anno, una figura professionale molto richiesta dal mercato, capace di affrontare, con competenza, l’evoluzione del settore turistico e dell’organizzazione di eventi.

L’offerta formativa specifica è stata definita in un percorso di coprogettazione che ha portato alla costituzione di ATS (Associazione Temporanea di Scopo) in collaborazione con l’Università dell’Insubria, l’Istituto De Filippi e l’Hotel de Charme di Laveno.

Un’offerta completa e orientata al lavoro

Il percorso affronta tematiche legate alla progettazione e gestione di eventi, accoglienza e turismo responsabile, amministrazione e marketing, con moduli su:

gestione degli alberghi

banchettistica e catering

M.I.C.E. e organizzazione congressuale

economia del turismo

web e turismo

HACCP e sicurezza sul lavoro

housekeeping e gestione del cliente

sostenibilità e revenue management

Un approccio teorico e pratico, pensato per rispondere alle esigenze di un territorio in trasformazione, dove la vocazione turistica si afferma come nuova leva di sviluppo dopo l’abbandono di grandi insediamenti industriali. Come evidenziato dalla vicesindaco di Varese Ivana Perusin: « In fase di realizzazione del nuovo Piano di Governo del Territorio, PGT, una delle visione è legata al lavoro e ai nuovi turismi. I numeri parlano chiaro e l’incremento di arrivi, soprattutto dall’estero, sono in doppia cifra. Il settore rappresenta una risorsa strategica».

Il contributo delle istituzioni e delle imprese

Eluana Cardella della Camera di Commercio ha spiegato che «attrattività, accoglienza e organizzazione eventi sono uno dei tre pilastri su cui si fonda il nostro impegno con le nuove generazioni. Ricordo che un’assunzione su tre avviene sotto i 30 anni e che i percorsi IFTS sono tra i più richiesti, in particolare nei settori dell’alloggio e del turismo».

Rosita Difino di Confesercenti ha richiamato il valore del progetto volto ad avvicinare i giovani al mondo delle imprese: «Occorre fare esperienza, dall’alternanza ai corsi IFTS. Il nostro progetto accompagna i ragazzi nella scoperta delle professioni e nella comprensione di cosa significhi avviare e gestire un’attività». Insieme alla Camera di Commercio, Confesercenti ha anche coinvolto cinque studenti del Ciofs nella creazione di un manuale per le imprese che vogliono avviarsi nel settore.

Dalla formazione al lavoro: storie di giovani e opportunità reali

Christian, uno degli studenti del corso, ha raccontato ai ragazzi e ai genitori presenti la sua esperienza, partita da un percorso scolastico travagliato e culminato in un’esperienza formativa importante, che gli ha permesso di crescere sia come persona sia come professionista, aprendogli nuove prospettive.

Il corso Ifts di Ciofs Lombardia è finalizzato alla formazione di una figura professionale medio-alta, oggi molto richiesta dalle aziende, con competenze orientate al coordinamento, all’organizzazione, alla programmazione, alla gestione e al controllo nelle diverse aree di lavoro di un’azienda turistico ricettiva. Possono iscriversi al corso i diplomati di istruzione superiore o chi è in possesso di diploma professionale tecnico o chi si trova in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali.

Per info www. ciofslombardia.com