Nuovo confronto elettorale al Giuditta Pasta: il 20 maggio i candidati sindaco incontrano i giovani

Ancora una serata di confronto e dibattito in vista dell’appuntamento elettorale del 25 e 26 maggio. Martedì 20 maggio alle 20.45 al teatro Giuditta Pasta, Radiorizzonti InBlu e gli Scout Saronno1, con il patrocinio del Comune di Saronno, organizzano il confronto intitolato “I giovani e la cittadinanza incontrano i candidati sindaco”.

Una serata in cui i giovani saronnesi avranno la parola e porranno domande sulla città in merito a ciò che più li interessa. Il gruppo scout Saronno1 si è preparato e informato nelle settimane passate, coinvolgendo attraverso i social i giovani e gli adulti della città, secondo il loro stile.

Un’occasione in cui i giovani in particolare e ovviamente tutta la cittadinanza potranno ascoltare ancora una volta a pochi giorni dal voto le risposte dei candidati. L’incontro sarà moderato da Franco Colombo, presentatore del programma radiofonico di Radiorizzonti “Perché no? Fatevene una ragione”.

L’ingresso a teatro è libero e senza prenotazione e sarà trasmesso anche in diretta da Radiorizzonti. L’emittente saronnese, inoltre, seguirà poi nel pomeriggio del 26 maggio dall’apertura delle urne alle 15, e lo spoglio in diretta con ospiti, commenti, opinioni, musica, interviste.