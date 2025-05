Oltre mezzo milione di euro per ristrutturare la chiesa di san Vittore a Brezzo di Bedero. L’annuncio è dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso che ha annunciato lo stanziamento di 545 mila euro per procedere con il restauro, grazie a un accordo attuativo tra il Ministero della Cultura e la Parrocchia di San Vittore Martire nell’ambito dei progetti speciali del PNRR dedicati alla tutela del patrimonio culturale.

Le risorse saranno erogate in più fasi: una prima anticipazione del 30%, quote intermedie fino al 90% e il saldo finale al termine dell’intervento, subordinato alla rendicontazione e al raggiungimento dei target previsti.

Su segnalazione dell’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, dopo una visita sul sito, è stata data priorità al progetto, con l’impegno di mettere a disposizione i fondi necessari per garantire il restauro e la valorizzazione della chiesa.

«È fondamentale intervenire su questo patrimonio storico – ha commentato Caruso – per salvaguardare la memoria e la cultura della nostra comunità. Questa collaborazione tra Regione e Ministero è un modello di efficacia per la tutela dei nostri beni culturali».

L’accordo prevede procedure di controllo e rendicontazione, in conformità con la normativa europea e nazionale, per assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche e la trasparenza dell’intero progetto. Tutte le comunicazioni e la documentazione verranno gestite in modalità digitale, seguendo le disposizioni del Ministero per la sicurezza e la tracciabilità del finanziamento.

L’intervento fa parte di un più ampio impegno regionale e nazionale per valorizzare e restaurare luoghi di interesse storico, contribuendo alla rigenerazione culturale e sociale del territorio.