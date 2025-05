OPEN ART: cinque minuti per raccontare la tua arte: un mondo, una voce, una storia

Nasce OPEN ART, un format dinamico e orizzontale, pensato per dare spazio a nuove visioni, nuove mani, nuove estetiche. Un open mic per le arti visive, dove ogni artista avrà a disposizione cinque minuti per presentare la propria ricerca, le proprie opere e la propria poetica davanti a un pubblico curioso e attento. Appuntamento a Materia (Castronno via Confalonieri 5) venerdì 27 giugno alle 18.

Durante l’evento, ogni artista potrà proiettare un’opera significativa durante il proprio intervento. Il racconto dell’artista, così come il suo lavoro, saranno poi oggetto di pubblicazione su testate come Hestetika e VareseNews, oltre che inclusi in future iniziative artistiche promosse dal network curatoriale dell’evento.



Ma OPEN ART è molto più di una semplice vetrina: è un’occasione preziosa per gli artisti di raccontarsi, confrontarsi e costruire connessioni autentiche. Un’opportunità per uscire dalla solitudine dell’atelier e incontrare altri creativi, condividendo esperienze, percorsi e ispirazioni. Un invito a fare rete, a intrecciare storie e visioni, a conoscersi attraverso l’arte.



L’iniziativa nasce con un intento preciso: creare occasioni di incontro tra artisti e pubblico, offrendo uno spazio informale dove far emergere personalità, linguaggi e modalità espressive differenti. Pittura, scultura, fotografia, digital art, illustrazione, grafica: ogni forma di espressione è benvenuta, senza limiti di età, medium o di stile.



La partecipazione è gratuita. OPEN ART è una chiamata all’azione, un invito a uscire dall’atelier per incontrare l’altro. Perché l’arte prende senso nel momento in cui si condivide.



Come partecipare – Regolamento: per candidarsi a partecipare a OPEN ART, ogni artista deve compilare il form