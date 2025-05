Openjobmetis, chiusura senza acuti. Venezia scappa e vince nell’ultimo quarto

Termina come da pronostico la stagione della Openjobmetis. I biancorossi lasciano a Venezia l’ultima possibilità di muovere la classifica, anche se un risultato diverso non avrebbe fatto la differenza per nessuno. Venti sconfitte, a fronte di dieci successi, e un 12mo posto anonimo, che però è oro rispetto a come si erano messe le cose anche questa volta, ovvero con una Varese troppo a lungo dentro l’inferno della lotta per non retrocedere.

Al “Taliercio” il risultato (83-64), per quel che conta, è bugiardo almeno per quel che è accaduto per mezz’ora, con la squadra di Kastritis in grado di restare in scia – o addirittura davanti – contro gli orogranata di Spahija che hanno già in tasca la qualificazione ai playoff. Poi, nell’ultimo quarto, la partita gira e prende l’accento veneto, con l’Umana che stringe la difesa e la OJM che finisce le già scarse munizioni. Anche perché il pistolero principale, Jaylen Hands, stavolta dimentica il revolver mentre il suo vicesceriffo, Mitrou Long fa altrettanto male.

Senza il supporto dei due titolari USA la squadra di Kastritis è troppo spuntata: il solito tandem Librizzi-Alviti fa il possibile così come Akobundu Ehiogu che perde il duello con il “mostro” Kabengele (doppia-doppia per il colosso canadese) ma che tutto sommato non dispiace, solitario a difendere il canestro biancorosso.

Commento che, sulla partita, da questo punto in avanti è praticamente superfluo perché come è ovvio l’attenzione ora si sposta sull’estate e su quel che rimarrà di una squadra che nell’ultimo scorcio di stagione – pur ridotta all’osso – aveva trovato certi equilibri. Come noto toccherà a chi ha riportato un po’ di benessere, Ioannis Kastritis, occuparsi in prima persona della ricostruzione. L’auspicio è che il gruppo italiano possa restare per intero anche se – lo sappiamo – le dinamiche possono portare a soluzioni di ogni tipo. E poi sarà almeno necessario evitare certi errori marchiani di 10 o 11 mesi fa, tanto nelle scelte quanto nel rapporto con i tifosi. Che ora si riaffidano al gruppo di lavoro di Luis Scola sperando in un 2025-26 migliore di questo faticoso, ultimo anno.

UMANA VENEZIA – OPENJOBMETIS VARESE 83-64

(20-21, 43-41; 61-55)

UMANA: Ennis 6 (2-3), Parks 5 (1-4, 1-1), Wheatle 7 (2-2, 0-1), Wiltjer 4 (2-2, 0-2), Kabengele 22 (10-14, 0-1); Tessitori 6 (1-3), McGruder 13 (5-7, 0-1), Casarin 8 (4-6), Moretti, Janelidze, Simms 12 (3-5, 2-4). Ne: Lever. All. Spahija.

OPENJOBMETIS: Mitrou Long 7 (2-9, 0-2), Hands 9 (1-5, 0-6), Assui 3 (1-2), Alviti 16 (3-4, 3-9), Akobundu Ehiogu 11 (5-7); Bradford 5 (1-2, 1-3), Librizzi 9 (0-1, 2-3), Turconi, Esposito 4 (2-3), Fall (0-1 da 3). All. Kastritis.

ARBITRI: Grigioni, Bongiorni, Maziali.

NOTE. Da 2: Ve 30-46, Va 14-31. Da 3: Ve 3-10, Va 8-26. Tl: Ve 14-26, Va 12-16. Rimbalzi: Ve 43 (10 off., Kabengele 12), Va 21 (4 off., Alviti 6). Assist: Ve 24 (Ennis 9), Va 13 (Alviti 4). Perse: Ve 18 (Kabengele, Simms 4), Va 17 (Hands 7). Recuperate: Ve 6 (Simms 2), Va 12 (Alviti, Librizzi 3). Usc. 5 falli: nessuno. F. tecnico: Casarin.