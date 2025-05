Lavoro a tempo indeterminato: nota azienda di Lonate Pozzolo apre le candidature

Digitalminds, società di consulenza informatica e sviluppo software con sede a Lonate Pozzolo, è alla ricerca di una figura junior da inserire all’interno del team di sviluppo. La risorsa contribuirà alla crescita e all’evoluzione dei nostri prodotti digitali, con particolare attenzione al mondo software/gestionale e alle soluzioni innovative tra cui intelligenza artificiale.

La figura selezionata entrerà a far parte di un team dinamico e collaborativo, dove avrà l’opportunità di imparare sul campo e crescere professionalmente. Dopo un primo periodo di affiancamento e formazione, si occuperà di:

– collaborare allo sviluppo e miglioramento dei software;

– contribuire alla gestione di progetti e attività tecniche legate ai clienti;

– risolvere problematiche tecniche di primo livello;

– lavorare in sinergia con gli altri membri del team per garantire efficienza e qualità nei progetti.

Requisiti preferenziali

– esperienza minima 1 o 2 anni in ambito sviluppo software, è un plus se in ambito gestionale

– conoscenze in ambito sviluppo software (HTML, .NET Core, SQL o simili)

– interesse per il mondo dei software gestionali e delle nuove tecnologie

– attitudine al lavoro di squadra e alla risoluzione di problemi

– curiosità, voglia di imparare e crescere in un contesto stimolante

– gradita la conoscenza della lingua inglese

Titolo di studio

Neolaureato/a o diplomato/a in ambito economico, gestionale o informatico

Cosa offre l’azienda

– contratto di lavoro a tempo indeterminato

– ambiente giovane e in crescita

– possibilità di formazione continua

– modalità di lavoro ibrida (presenza e smart working, no full remote)

Se sei una persona motivata, con voglia di imparare e metterti in gioco, invia il tuo CV cliccando qui oppure scrivendo a humantalent@digitalminds.it e sarai contattato per un colloquio conoscitivo.