“Orcaloca, che surpresa!”: a Varese la nuova commedia brillante firmata Gaetano Giovi

Una commedia che unisce il sapore del dialetto alla modernità dei progetti digitali: è “Orcaloca, che surpresa!”, il nuovo spettacolo teatrale scritto da Gaetano Giovi, autore già noto per il suo stile ironico e acuto, psicoterapeuta in pensione che realizza testi teatrali grazie ai quali riesce a mettere in scena oltre che allo spettacolo anche la riflessione che ne deriva sui più svariati temi.

La pièce, della durata di 90 minuti suddivisi in due atti (con intervallo di 5-10 minuti), si sviluppa in un’alternanza di dialetto bosino/milanese (70%) e italiano (30%), ma è disponibile anche in una versione completamente in italiano.

LA TRAMA

Il protagonista è Carletto Colombo, alias Radames, un improbabile ingegnere “honoribus causa” e amministratore della Ca.Co.S. – Carletto Colombo Sistem, azienda all’avanguardia nel settore informatico e dell’intelligenza artificiale. A complicare la vita di Carletto non sono le tecnologie, ma i rapporti con i suoi due figli: Otello, ingegnere spaziale e direttore dell’ufficio progetti, ed Ermengarda, economista e responsabile amministrativa.

La tensione tra padre e figli è palpabile, non solo per le diverse visioni strategiche ma anche per contrasti personali che rischiano di esplodere in sede di Consiglio di amministrazione. Ma sarà una sorpresa inattesa a far emergere la vera causa dei dissapori… con risvolti comici e imprevedibili.

IL CAST

In scena quattro attori, supportati da due voci fuori campo, danno vita a una commedia vivace, intelligente e attualissima, capace di divertire e far riflettere sul rapporto tra generazioni, tecnologia e identità.

“Orcaloca, che sorpresa!” è un perfetto equilibrio tra teatro popolare e satira contemporanea, adatto a ogni tipo di pubblico. Una risata, in fondo, può ancora essere la chiave per capire il presente.

LO SPETTACOLO

Lo spettacolo teatrale “Orcaloca, che surpresa!”, scritto e diretto da Gaetano Giovi, andrà in scena il prossimo 19 maggio alle ore 15:30 presso l’Auditorium San Giovanni Bosco, in via Lazzaro Papi 7, Varese.

La produzione è a cura dell’associazione VaresePuò, in collaborazione con l’associazione Me.tro.

Sul palco: Gaetano Giovi, Chiara Merlotti, Alba Francesca, Antonio Rizzitiello, Gioele Caravatti e Heinrich Ries.