Ordine dei Medici di Varese a convegno sulla professione medica e l’evoluzione del sistema sanitario

Torna il Convegno annuale promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese, questa volta dedicato al tema “L’evoluzione della professione medica alla luce del DM 70 – DM 77”, in programma sabato 17 maggio 2025, al Palace Grand Hotel a Varese, a partire dalle ore 8.15 e fino alle ore 14.

Un confronto tra esperti e specialisti imperniato, come spiegano gli organizzatori, sui Decreti che rappresentano i riferimenti organizzativi delle due parti del SSN, assistenza ospedaliera e assistenza territoriale.

“Insieme, in sinergia, possono garantire l’auspicata continuità dei percorsi di cura ospedale/territorio – spiega la Presidente dell’Ordine dei Medici di Varese, Dottoressa Giovanna Beretta (nella foto) -. Percorsi che, però, devono affrontare anche problemi e criticità, a partire dall’endemica scarsità di risorse e dall’impoverimento che riguardano il sistema sanitario. Nel convegno ci soffermeremo sulle condizioni della sanità pubblica e sulla necessità di uno sforzo per rendere il sistema sanitario sempre più integrato ed efficiente, dove la cura ospedaliera e territoriale si completino a vicenda per rispondere meglio alle necessità dei cittadini”.

L’evento si concentrerà sull’analisi, l’implementazione e il miglioramento delle linee guida stabilite dai decreti DM 70/2015 e DM 77/2022, con focus sulla riorganizzazione dei servizi.

“Il nostro obiettivo – continua la Presidente Beretta – è riunire esperti del settore sanitario, amministratori pubblici, professionisti della salute, per discutere le opportunità e le sfide nella riorganizzazione dei servizi sanitari attraverso l’applicazione dei Decreti Ministeriali 70 e 77. La conferenza si concentrerà su come creare un sistema sanitario più integrato ed efficiente, dove la cura ospedaliera e territoriale si completino a vicenda per rispondere meglio alle necessità dei cittadini”.

Sul Decreto Ministeriale 70/2015 interverrà il vicepresidente Fiaso, Dottor Carlo Nicora, mentre sul Decreto Ministeriale 77/2022 prenderà la parola il Direttore Sociosanitario Asst Sette Laghi, Dottor Giuseppe Calicchio. Seguirà la “lectio magistralis” dell’avvocato ed ex ministro Renato Balduzzi.

La seconda parte del convegno sarà invece dedicata ad una tavola rotonda su “Opportunità e difficoltà nel cambiamento”, che vedrà l’intervento di esperti e specialisti.