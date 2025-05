Pallanuoto Serie C: la VON continua la sua rincorsa ai playoff battendo Bocconi Esterni

La VON prosegue la sua rincorsa battendo in casa Sport Team Bocconi per 15 a 8 nel Campionato di Pallanuoto Serie C nella sesta giornata del girone di ritorno.

«Ottima vittoria – commenta il coach Daniele Osigliani -. Siamo stati bravi a partire subito forti come avevo chiesto ai ragazzi in settimana. Siamo rimasti concentrati per tre tempi. L’ultimo tempo abbiamo un po’ mollato, però ci sta: la partita era già vinta e i ragazzi stavano già pensando a festeggiare ed erano meno concentrati. Adesso ci prepariamo bene per la prossima settimana, quando ci aspetterà un incontro molto importante con la Marina militare».

La parte alta della classifica continua a essere molto corta e molto vivace, soprattutto dopo le sconfitte di Busto e Canottieri Milano: in testa Arese con 34, Can Mi 32, quindi terzi a pari merito VON, Marina Militare e Busto Pallanuoto a 31.

Varese Olona Nuoto 15 – Bocconi Sport Team 8 – (5-1, 2-2, 7-2, 1-3).

VON: Brisca (VC), Feré, Sonzini (C) 1, Belli 3, Fioravazzi, Sciocco T., De Michele 3, Gianfranceschi, Parma 3, Oleotti 1, Sciocco M., Cardinale 2, Pozzi, Pandolfo 2, All. Osigliani

Bocconi: Kunz, Giannotta, Sigillò Massara, Arnaud 2, Fornaciari, Ruzzante, Ioppoli, Palumbo, Garozzo di Grazia (C) 2, Gallinoro 2, Orio (VC), Turco 1, Felli, Caviglia 1, All. Improda