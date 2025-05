Papa Leone XIV: la biografia del nuovo pontefice della Chiesa cattolica

Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, è il nuovo pontefice della Chiesa cattolica, eletto l’8 maggio 2025. Nato a Chicago il 14 settembre 1955, da una famiglia con radici francesi, italiane e spagnole, Prevost ha intrapreso un lungo cammino di formazione e ministero che lo ha portato alla guida della Chiesa universale.

Formazione e percorso sacerdotale

Dopo aver completato gli studi secondari nel seminario minore dei padri agostiniani, Prevost ha ottenuto un Bachelor of Science in scienze matematiche e un diploma in filosofia presso l’Università di Villanova. Entrato nel noviziato dei padri agostiniani nel 1977, ha emesso la professione solenne nel 1981. L’anno successivo ha conseguito un Master of Divinity presso la Catholic Theological Union di Chicago. Ordinato sacerdote nel 1982, ha svolto il suo ministero in Perù, dove ha ricoperto ruoli significativi come vicario parrocchiale, rettore di seminario e direttore delle missioni della sua provincia agostiniana.

Carriera ecclesiastica

Nel 1999, Prevost è tornato negli Stati Uniti, dove è stato eletto provinciale della provincia agostiniana di Chicago. Nel 2001 è diventato priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino, incarico che ha ricoperto fino al 2013. Dopo aver ricoperto diversi incarichi di leadership all’interno della sua provincia, nel 2014 Papa Francesco lo ha nominato amministratore apostolico di Chiclayo, in Perù, dove è stato consacrato vescovo.

Ministero episcopale e cardinalato

Nel 2015, Prevost è stato nominato vescovo di Chiclayo. Ha ricoperto ruoli di rilievo in ambito ecclesiastico, inclusi i vice-presidenze della Conferenza Episcopale peruviana e l’amministrazione apostolica di Callao. Il 30 gennaio 2023, è stato nominato prefetto del Dicastero per i Vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina. Successivamente, il 9 luglio 2023, Papa Francesco lo ha creato cardinale, e a gennaio 2024 ha preso possesso del titolo diacono di Santa Monica.

Il pontificato

Il 8 maggio 2025, Prevost è stato eletto papa con il nome di Leone XIV. La sua esperienza come vescovo, il suo impegno nel promuovere la cultura e l’educazione, nonché la sua dedizione alla Chiesa universale, lo rendono un pontefice con un forte legame con la missione di evangelizzazione.

La sua figura si distingue anche per l’approccio inclusivo e per l’impegno nelle dinamiche di dialogo interreligioso e interculturale. Con il suo pontificato, papa Leone XIV si propone di rafforzare la missione della Chiesa cattolica in un contesto globale sempre più complesso, ponendo particolare attenzione alle sfide sociali ed ecologiche.