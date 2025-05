Parco pulito grazie alla seconda giornata ecologica promossa dai ragazzi del Ccrr di Cocquio Trevisago

Anche quest’anno, il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Cocquio Trevisago ha promosso con entusiasmo la Seconda Giornata Ecologica, svoltasi il 10 maggio 2025. Un appuntamento ormai atteso, che ha visto la partecipazione attiva di numerosi giovanissimi cittadini, pronti a prendersi cura del proprio territorio con dedizione e senso di responsabilità.

Insieme a loro, hanno preso parte all’iniziativa i nostri preziosi amici dell’associazione “Amo Madre Terra”: Ermanno, Laura, Camillo, Paolo, Maria Pia e la piccola Noemi, che con costanza e amore per l’ambiente si impegnano durante tutto l’anno a mantenere pulite le nostre strade. Un sentito grazie anche agli ospiti della Fondazione Istituto “Sacra Famiglia” – Omar, Gabriele, Silvano e Francesca – accompagnati dalle educatrici Erica e Giovanna, e dal nostro amico Emidio. Insieme ai ragazzi, hanno contribuito attivamente alla giornata, condividendo un’esperienza di impegno e gioia. Toccanti le parole di Omar, che ha ringraziato per l’opportunità e per l’attenzione data anche ai piccoli gesti, come la raccolta dei mozziconi.

La giornata è stata un vero esempio di cura condivisa, di educazione civica vissuta e di relazioni autentiche tra generazioni e realtà diverse. I giovani non solo hanno partecipato con entusiasmo, ma hanno espresso il desiderio di ripetere l’esperienza, dimostrando quanto sia forte in loro il senso di appartenenza e di responsabilità verso il proprio ambiente. Il momento conclusivo si è svolto in allegria grazie al supporto del Gruppo Sportivo “Amici di Cocquio”, che ha contribuito a creare un clima conviviale e festoso.

Il parco comunale, nei suoi colori primaverili più affascinanti, ha accolto tutti per una pausa di ristoro e gioco, diventando ancora una volta un luogo di comunità e bellezza condivisa. Domenica, inoltre, il parco è stato teatro dell’incontro e passaggio degli Scout di Varese e provincia, che si sono fermati per qualche ora a giocare e a godere della natura, in un’atmosfera vivace e piena di energia. Vedere il parco animato da così tanti giovani è stato emozionante: una testimonianza concreta di quanto siano preziosi i nostri spazi pubblici quando vengono vissuti, rispettati e valorizzati. Un ringraziamento sentito a tutti i partecipanti, grandi e piccoli, per aver dimostrato che l’ecologia non è solo pulizia, ma anche incontro, educazione e amore per il bene comune.