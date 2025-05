Partono i lavori di recupero di palazzo Minoletti a Gallarate, entro il 2026 una nuova scuola

Dopo due anni di discussione sul progetto e sull’adesione al bando di Regione Lombardia, diventa realtà il recupero di Palazzo Minoletti, edificio risalente al 1940, destinato a nuova sede scolastica: diventerà infatti, con un accordo a lungo termine, la sede dell’Its Incom.

«La consegna è prevista a fine 2026» spiega l’assessore alle attività produttive Rocco Longobardi, che ha seguito il progetto e il bando.

Dopo la lunga fase di progettazione, si è ora alle prime battute del cantiere: nella giornata di giovedì 15 maggio è stata recintata l’area davanti alla scalinata (zona tra l’altro di ritrovo di ragazzi, con qualche episodio negativo e polemiche politiche).

L’edificio dell’ex Casa del Fascio, progettato da Giulio Minoletti (uno dei maggiori architetti italiani tra anni Trenta e Dopoguerra), è stato acquisito dal Comune di Gallarate alla metà degli anni Duemila, dopo che in passato è stato sede del Partito Fascista, poi di una cooperativa di ex partigiani, poi delle Poste e dell’ufficio statale delle Imposte.

Un primo, limitato recupero era stato avviato nel 2014, limitatamente al solo piano terra (ospitò anche eventi Duemilalibri), ma poi con il cambio di amministrazione era prevalsa l’idea di lasciarlo vuoto in attesa di un recupero complessivo, che ora va in porto.

L’edificio diventerà sede dell’Its Incom, l’istituto tecnico superiore dedicato alla comunicazione che oggi usa soprattutto spazi a Busto Arsizio.

L’accordo con il Comune: durata e termini economici

L’accordo siglato a gennaio tra Comune e Its Incom prevede un investimento complessivo di 14,9 milioni di euro, di cui: 3,9 milioni stanziati dal Comune di Gallarate per la ristrutturazione dell’edificio; 2 milioni finanziati da Regione Lombardia; 8,9 milioni stanziati dalla Fondazione ITS Incom per l’allestimento e la gestione dell’attività didattica.

Il Comune di Gallarate e la Fondazione ITS Incom Academy hanno siglato un accordo della durata di 20 anni, rinnovabili per altri 20, con i seguenti punti chiave: canone annuo di 95.855,00 euro + IVA a carico della Fondazione; manutenzione ordinaria a carico della Fondazione, straordinaria\\ a carico del Comune; accessibilità pubblica e uso congiunto: gli spazi saranno aperti alla cittadinanza per eventi e iniziative culturali, con un’area visitabile per almeno 8 ore al giorno e 10 giornate a disposizione per eventi organizzati dall’amministrazione.

La scelta del recupero, passata anche in consiglio comunale, è stata in parte criticata dalle opposizioni, in particolare da Obbiettivo Comune Gallarate che ha insistito sul tema della ripartizione dei costi e sul canone d’affitto.

Dal canto suo l’amministrazione conta sull’effetto-volano del recupero dell’edificio che porterà una nuova funzione in centro: «L’avvio dei lavori di riqualificazione di Palazzo Minoletti è un momento di grande importanza per Gallarate» continua Longobardo. «Non solo restituiamo alla città uno dei suoi edifici storici più significativi, ma lo trasformiamo in un luogo di formazione, cultura e innovazione. Sarà un polo formativo moderno, ma anche uno spazio aperto alla città, grazie alle giornate che saranno dedicate agli eventi dell’amministrazione».