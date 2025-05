Pedalando per un futuro migliore: torna la Randonnée “Il Faro” tra sport e solidarietà

Domenica 18 maggio a Bisuschio l’evento ciclistico non competitivo promosso da Newsciclismo per sostenere la Fondazione Giacomo Ascoli e l’Associazione L’Arcobaleno di Nichi

Una giornata dedicata allo sport, alla natura e alla solidarietà: domenica 18 maggio 2025 torna la Randonnée Il Faro, manifestazione ciclistica non competitiva organizzata da Newsciclismo, con il patrocinio del Comune di Bisuschio e il sostegno di numerosi partner locali. L’iniziativa è promossa a favore della Fondazione Giacomo Ascoli e dell’Associazione L’Arcobaleno di Nichi, due realtà impegnate nel supporto ai piccoli pazienti oncoematologici e alle loro famiglie.

Il ritrovo è fissato al campo sportivo di Bisuschio, in via Bonvicini 17. La partenza è prevista tra le 8.30 e le 9.00. I partecipanti potranno scegliere tra tre suggestivi percorsi su strada di 50, 76 e 106 chilometri, snodati tra i paesaggi naturali dei sette laghi della provincia di Varese. Due i punti ristoro previsti: uno a Brebbia e l’altro a Cunardo, entrambi ospitati in agriturismo.

L’organizzazione ha previsto un pacco gara per ogni partecipante e un pasta party finale in un’area attrezzata per accogliere anche le famiglie, in un clima di festa e condivisione.

A rendere ancora più speciale l’evento il sostegno di tanti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo: tra loro i campioni del ciclismo Stefano Garzelli, Paolo Bettini, Daniele Nardello, Alessandro Ballan e Damiano Cunego, insieme a Justine Mattera e Marco Melandri.

Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto al progetto Il Faro della Fondazione Giacomo Ascoli, che prevede la realizzazione di una struttura in Largo Flaiano, alle porte di Varese, pensata per offrire ospitalità a medici, ricercatori e ai familiari dei bambini in cura presso il reparto di oncoematologia pediatrica.

Le iscrizioni sono aperte online sulla piattaforma ENDU oppure in presenza presso il Bar Charlie di Bisuschio e nei punti vendita partner:

Ambrosini Cicli – Piazza Madonnina in Prato 1, Varese

All4Cycling – Via Gianfranco Miglio 2, Gazzada Schianno

Cicli Clamas – Via F.lli Kennedy 86, Venegono Inferiore

In Fuga Luca Chirico Bike Experience – Via Matteotti 29, Porto Ceresio

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email newsciclismo@gmail.com o seguire il profilo Instagram @newsciclismo_varese.2009.