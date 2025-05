Per i 600 anni della Collegiata una camminata da Varese a Castiglione Olona lungo la Via Francisca

In occasione dei 600 anni della Consacrazione della Collegiata di Castiglione Olona, avvenuta il 25 marzo 1425, l’Associazione “In Cammino-La Via Francisca del Lucomagno ETS” organizza una camminata da Varese a questo complesso monumentale tra i più famosi e artisticamente rilevanti posizionati lungo il percorso della Via Francisca del Lucomagno.

La camminata vuole anche mettere in risalto la grande figura del Cardinale Branda Castiglioni, uomo di grande cultura e grande diplomatico che con la sua influenza riuscì a contribuire a fare superare alla Chiesa Cattolica uno dei periodi più bui della sua millenaria storia. Per sua volontà il borgo di Castiglione Olona, il palazzo della sua famiglia, le chiese tra cui anche la Collegiata, per primi in Italia, vennero ristrutturati e costruiti secondo i canoni e i principi delle innovative idee dell’Umanesimo cristiano. Queste chiese e palazzi, opera di famosi architetti del tempo, vennero abbelliti con splendidi dipinti e affreschi di grandi pittori provenienti dalla Toscana, come Masolino da Panicale, il Vecchietta e Paolo Schiavo. Inoltre per la cittadinanza locale il Cardinale fece costruire alloggi e realizzò una scuola retta da Giovanni da Olmutz. Inoltre, lungo il percorso che ci conduce a Castiglione, a Capolago di Varese, inaugureremo una piccola modifica del tracciato, che permetterà di valorizzare l’antica Abbazia del borgo, di cui la comunità locale sta cercando di recuperarne la storia e divulgarne la conoscenza

La camminata si svolgerà domenica 25 maggio 2025, con il seguente programma:

Ore 8.30 Ritrovo presso il Comune di Varese.

Ore 9.00 Partenza

Ore 10.00 Capolago di Varese

Ore 13.00 Ostello di Gornate Superiore

Pausa pranzo

Ore 13.45 Partenza per Castiglione Olona

Ore 14.30 Visita guidata, ripartiti in gruppi, ai Musei Civici e al Museo della Collegiata

Ore 18.26 Stazione Trenord – Venegono Superiore

Rientro a Varese.

In caso di pioggia la camminata non si svolgerà e sarà rinviata ad altra data. La lunghezza del percorso tra Varese e Castiglione Olona è di km 15. Da Castiglione Olona a Venegono Superiore 2,5 Km. Il grado di difficoltà è basso, per camminatori un po’ allenati. Si consigliano scarpe da trekking leggere, abbigliamento da pioggia per eventuali scrosci d’acqua, pranzo al sacco e una dotazione d’acqua secondo le proprie esigenze. Numero massimo di partecipanti è di 50 iscritti.

La prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro venerdì 23 maggio 2025 avviene compilando tutti i campi del modulo di iscrizione che trovate cliccando QUI

Per gli iscritti all’Associazione “In Cammino-La Via Francisca del Lucomagno ETS” la partecipazione è di 7€, per i non iscritti 15€.

Il costo comprende i biglietti di ingresso ai Musei Civici, al Museo della Collegiata e biglietto del Treno. Per coloro che lo desidereranno, al momento del raduno, ci si potrà iscrivere all’Associazione (15€ a persona) e quindi partecipare alla camminata al costo di 7€.

A Varese, si consiglia di parcheggiare gratuitamente le autovetture in Via Mario Bertolone o in Via Giuseppe Verdi, dopo l’incrocio semaforico con Via Monte Rosa. Queste aree sono posizionate a pochi minuti a piedi dal luogo della partenza. L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti alle persone o danni a materiali. Per questo, al momento del ritrovo presso il Comune di Varese, verrà firmata una liberatoria.

Per informazioni: Ferruccio Maruca, cell. +39 338 2159610