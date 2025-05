Per la festa della mamma uno spettacolo di micro teatro in biblioteca a Gazzada Schianno

In occasione della Festa della Mamma l’amministrazione comunale di Gazzada Schianno organizza un evento speciale pensato per genitori e bambini dai 2 ai 5 anni.

Tale iniziativa, che offrirà un’opportunità unica di condividere insieme un momento di svago e riflessione grazie al teatro e alla lettura, si terrà, previa iscrizione, il 10 maggio alle ore 10:30 nella a Sala Polivalente della Biblioteca Comunale.

“Tre uova e un nido” è il titolo dello spettacolo di micro-teatro che, pur mantenendo un tono leggero e divertente, offrirà anche un’occasione per scoprire insieme il valore della gentilezza e del rispetto in modo semplice e comprensibile anche ai bambini più piccoli.

A condurre l’evento sarà Sara Ghioldi, attrice e formatrice esperta in lettura ad alta voce, che guiderà il pubblico in un’esperienza ricca di emozioni e significati, pensata per essere apprezzata anche da bambini prealfabetizzati.

Inoltre, il 4 giugno 2025 alle 20:30 si terrà un incontro riservato ai genitori di bambini in età prescolare, durante il quale Sara Ghioldi condividerà strumenti pratici su come leggere ai bambini in modo coinvolgente e stimolante. L’incontro sarà un’occasione per scoprire insieme come scegliere e leggere libri che favoriscano la fantasia, la curiosità e l’amore per la lettura.

Verranno esplorati testi e albi di autori come Bruno Munari, Leila Mari e Leo Lionni, che sapranno catturare l’attenzione dei bambini grazie a storie e illustrazioni coinvolgenti.

L’incontro si terrà sempre presso la Biblioteca Comunale ed è un’opportunità unica per i genitori di imparare come nutrire la curiosità dei loro bambini fin dai primi anni.

Per informazioni e iscrizioni:

Biblioteca Comunale di Gazzada Schianno

Tel. 0332.464237

E-mail: biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it