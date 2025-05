“Pianeta Terra”, a Cairate l’arte racconta la sfida ambientale

Siccità e alluvioni, innalzamento dei mari, ghiacciai che si sciolgono e isole di plastica negli oceani. Le grandi sfide ambientali diventano protagoniste a Cairate con “Pianeta Terra. La sfida dell’arte”, mostra in programma dal 10 al 25 maggio 2025 negli spazi del Monastero di Santa Maria Assunta, risalente alla prima metà dell’VIII secolo, uno dei primi insediamenti monastici nel territorio, la cui fondazione spetterebbe a Manigunda, nobildonna longobarda, che nel 737 avrebbe sancito la sua nascita.

La mostra, curata dal critico d’arte Fabrizia Buzio Negri e promossa da Contemporary Arte&Ambiente APS, propone un percorso tra le opere di oltre trenta artisti. Tra loro Lorella Bottegal, Fabrizia Buzio Negri, Pierangela Cattini, Gladys Colmenares, Marina Comerio, Irene Das Neves, Fabio Di Giacomo, Laura Fasano, Silvana Gadda, Elda Francesca Genghini, GuerraepaolO, Antonella Lelli, Stefania Mascheroni, Eleonora Monti, Sonia Naccache, Carlo Pezzana, Elisabetta Pieroni, Viviana Poli, Idillio Pozzi, Elio Rimoldi, Elena Rizzardi, Virgilio Rovani, Andrea Santini Ersa, Donatella Stolz, Mariuccia Taino, Attilio Guido Vanoli, Gabriele Vegna, Roberto Villa e Laura Zuccarello.

L’esposizione si propone come un invito a riflettere sulla necessità di cambiare le abitudini quotidiane per contribuire alla salvaguardia del pianeta. Temi come l’inquinamento, il riciclo, il rispetto del verde e il consumo responsabile si intrecciano alle opere esposte, offrendo al pubblico uno sguardo critico e coinvolgente.

L’inaugurazione è prevista per sabato 10 maggio alle ore 16, con un reading degli artisti. La mostra sarà aperta al pubblico con ingresso libero il sabato dalle 14.30 alle 18.30 e la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30.