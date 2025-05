Piede d’Oro, si corre a Besozzo. Santaromita, Spalenza e Cavallaro sorridono nella Athlon Run

Castiglione Olona alle spalle, Besozzo all’orizzonte: maggio è un mese ricco di appuntamenti per gli iscritti al Piede d’Oro e per chi, in generale, si cimenta nelle gare inserite nel circuito podistico del Varesotto.

Domenica scorsa si è disputata la 16a Athlon Run – Trofeo Antonello Marandola con partenza e arrivo dal Parco Monteruzzo. Poco meno di 10 chilometri da percorrere su un percorso che ha toccato la cava, la zona della Biciccera, la ciclopedonale della Valmorea e il borgo antico di Castiglione con una ripida scalinata nella parte finale del tracciato.

I vincitori assoluti sono stati di nuovo Alessandro Santaromita tra gli uomini e Debora Spalenza (foto F. Canziani) tra le donne: l’ex ciclista “pro” (non iscritto alle liste del Piede d’Oro) ha chiuso la prova con circa 2′ di vantaggio su Sandro Cavallaro (Arcisate), vincitore in 35.51 della classifica PdO (secondo successo 2025) davanti ad Antonio Vasi (Cardatletica) che ha regolato di una manciata di secondi Fabio Caldiroli e il duo dell’Arsaghese formato da Aberto Rossi e Simone Carlo Prina. A seguire Riccardo Laudi (Aermacchi), Gianluca Nobili, Francesco Piccinelli (Verbano) e Luca Ghiringhelli.

In campo femminile Spalenza, della Orecchielle Garfagnana continua nel suo percorso netto: sei vittorie in sei gare. Questa volta ha prevalso anche su due atlete non iscritte al Pdo: Laura Brenna (seconda) e Rocio Bermejo (terza) non sono comunque riuscite a scalzare la “regina” di questa prima parte di stagione. Podio Piede d’Oro per Martina Menegotto (Valbossa) e Elena Soffia (Cassano M.) seguite da Marta Dani, Nicole Marinoni, Marta Gioia (Joint RC), Cinzia Lischetti (Arsaghese) e Laura Marsiglio.

Come spiegato in apertura però, la “rivincita” è presto servita: domenica 18 maggio si corre infatti la prima edizione della Besozzo Running organizzata dalla Asd Sette Laghi Runners in collaborazione con il Comune di Besozzo. Nel link sottostante tutte le informazioni.

PIEDE D’ORO 2025 – IL CALENDARIO 16 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (Ponti | Spalenza) 6 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (Pisani | Spalenza)

21 aprile: Busto Arsizio – Bumba da Cursa/Bumbasina Run (Cavallaro | Spalenza) 27 aprile: Brebbia (Ronché) – Stramulino (Pisani | Spalenza) 4 maggio: Malnate – Città di Malnate (Spadaro | Spalenza) 11 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run (Cavallaro | Spalenza)

18 maggio: Besozzo – Besozzo Running 25 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme

1 giugno: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina

8 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca 14 giugno: Arcisate (Brenno) – Brennight

22 giugno: Gallarate – Life Run 10 Gallarate 6 luglio: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

Pausa estiva

14 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello

21 settembre: Varese – Marciando per la vita

5 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero

19 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili

