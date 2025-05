Playout Serie C, Pro Vercelli – Pro Patria: la partita in diretta

La Pro Patria è attesa dalla partita più importante della stagione: sabato 17 maggio, allo stadio Piola di Vercelli, i tigrotti si giocheranno la permanenza in Serie C nel ritorno dei playout. Forti dell’1-0 conquistato all’andata grazie al gol del capitano in campo Davide Ferri, i bustocchi hanno due risultati su tre (vittoria o pareggio) per salvarsi, mentre ai padroni di casa della Pro Vercelli basterebbe vincere con lo stesso punteggio per restare tra i professionisti, in virtù del miglior piazzamento in classifica. La sfida arriva in un momento delicato anche per le bianche casacche piemontesi, reduci da un cambio in panchina prima della gara d’andata (Gardano subentrato apposta a Bianchi per gli spareggi) e da un passaggio di proprietà prima del match di ritorno. In casa Pro Patria, però, si guarda solo al campo.

