Pokenatomy: come siamo fatti noi e come sono fatti i Pokemon?

Attenzione attenzione! Apprendisti dottori questa chiamata è per voi!

I Pokemon rischiano l’estinzione e l’esperta Ramesha guiderà la missione speciale per capire come curarli e salvare le loro vite!

Domenica 11 maggio dalle 10.30 alle 12 è in programma un laboratorio didattico ed esperienziale che porterà i bambini a conoscere il corpo umano grazie a similitudini e differenze con il corpo dei Pokemon.

L’evento si svolgerà presso il Thinker Lab in via Cairoli 5 a Varese (parcheggio consigliato Lidl di via Carcano, gratuiti i primi 120 min) ed è rivolto a bambini da 8 a 13 anni.

Il Thinker Lab è il luogo in cui i bambini coltivano le loro passioni, scoprono i loro talenti e danno forma al loro futuro. Un laboratorio creativo in cui bambini e bambini sperimentano e imparano confrontandosi con esperti, scienziati e artisti.

Per partecipare al corso è richiesto un contributo di 20 euro da versare in loco (sconto 15% per fratelli/sorelle).

I posti sono limitati, è necessario prenotare tramite il form dedicato cliccando qui

Tutti i nostri laboratori sono condotti da professionisti specializzati nei rispettivi ambiti, pronti a trasformare la scienza in un’esperienza coinvolgente e interattiva. Grazie al loro approccio pratico e dinamico, bambini e ragazzi potranno esplorare il mondo scientifico in modo divertente e stimolante!