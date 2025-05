Ponte del 2 giugno: la provincia di Varese fa il pieno di turisti

Il ponte del 2 giugno 2025 si preannuncia come un periodo di grande afflusso turistico in Lombardia, con la provincia di Varese che si conferma tra le destinazioni ricercate. Secondo i dati dell’osservatorio regionale e della piattaforma IODAH, le strutture ricettive lombarde registrano una media di occupazione tra l’80% e l’85%, con alcune località che toccano punte del 90-95% . In particolare, la provincia di Varese raggiunge un tasso di occupazione tra l’85% e il 90%, evidenziando un crescente interesse per il territorio .

Eventi e manifestazioni in programma

Il calendario degli eventi per il ponte del 2 giugno in provincia di Varese è ricco e variegato, offrendo opportunità per tutti i gusti. Da domani, i cieli sopra Laveno diventeranno campo di gara del Campionato del Mondo di classe “sport” con partenze da Sasso del Ferro e Monte Nudo. A Porto Ceresio, è in corso il Rolling Truck Street Food Festival, con oltre 20 cucine su ruote, birra artigianale e musica live . A Malnate, il 2 giugno, si svolgerà “Malnate in Fantasia”, una giornata di giochi, sport e attività con le associazioni locali . A Germignaga, dal 31 maggio al 2 giugno, si tiene la sagra “Mare & Monti”, un evento imperdibile per chi ama scoprire nuove birre artigianali, ascoltare buona musica e condividere momenti in compagnia, ugualmente nell’area feste della Schianta di per la quattro giorni di Varese Beer Festival: nel programma 12 birrifici, food truck, musica e calcio con la finale di Champions.

Impatto economico e prospettive future

Il ponte del 2 giugno 2025 si inserisce in un contesto di crescita per il turismo in provincia di Varese. Nel 2023, sono state registrate oltre 2 milioni e 400 mila presenze turistiche, salite a quota 2 milioni e 700 mila nel 2024, con un +18,6% rispetto al 2019 e del 11,5% rispetto all’anno precedente.

Il turismo internazionale ha visto una forte espansione: gli stranieri hanno rappresentato il 65% degli arrivi e delle presenze nel 2024, salite a 1 milione e 800 mila (+15,5% rispetto al 2023 e +27,4% rispetto al 2019). I principali Paesi di provenienza dei turisti per quanto riguarda le presenze restano Germania, Stati Uniti, Francia, Svizzera.

L’area dell’aeroporto di Malpensa si conferma un hub turistico di rilevanza strategica, con 800.000 arrivi (+18,2% rispetto al 2023) e 1,1 milioni di presenze. Il Lago Maggiore si distingue per la durata media del soggiorno (3,5 giorni), registrando 130.000 arrivi e 450.000 presenze. Anche i laghi di Varese e Ceresio hanno visto nel tempo una crescita dei flussi turistici, in particolare il Lago Ceresio ha raddoppiato le presenze rispetto al 2019.

La Regione Lombardia, attraverso l’assessorato al Turismo, ha investito risorse per la riqualificazione delle strutture ricettive, con un bando da 20 milioni di euro, favorendo così un’offerta di qualità che attrae visitatori sia nazionali che internazionali .