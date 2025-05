Praticamente Rodari: domenica 4 maggio l’inaugurazione del Festival a Gavirate

Sarà lo spettacolo “Il viaggio della fantasia” dell’attore milanese Matteo Curatella ad inaugurare domenica 4 maggio il festival Praticamente Rodari. Un omaggio della città di Gavirate al grande pedagogista, maestro e scrittore che “da bambino, leggeva alla luce dei lampioni di via XXV aprile, fantasticava sulla chiesetta della Santa Trinità e sui personaggi variegati che incontrava al mercato del venerdì”, ricorda il sindaco Massimo Parola.

L’inizio ufficiale del festival – domenica 4 maggio alle ore 16 in Auditorium, a Gavirate – è stato preceduto da tre eventi in settimana: una serata con Betty Colombo sul binomio fantastico, uno spettacolo di burattini riservato ai bambini della scuola dell’infanzia di Gavirate e dal primo incontro del workshop dedicato concotto da Chicco Colombo, direttore artistico – con il Teatro dei brattini di Varese – della manifestazione.

Oltre allo spettacolo Il viaggio della fantasia, la prima giornata ufficiale del Festival propone anche l’inaugurazione della mostra di Butai – l’arte antica del kamishibai di Chicco Colombo alle ore 17.30 al Lavatoio di Fignano, a Gavirate. La mostra sarà aperta al pubblico nei fine settimana fino al 24 maggio – sabato e domenica, ore 10 – 12.30 e 16 -19, con prenotazione visita allo 393 3315016. Possibilità per le scolaresche di prenotare una visita guidata dal martedi al venerdi, dalle ore 10 -12, telefonando allo 393 3315016.

Seguono due settimane dense di Praticamente Rodari Festival che vuole essere “un’opportunità per cimentarsi e per giocare con gli insegnamenti di Gianni Rodari”. E in particolare quelli contenuti nella Grammatica della Fantasia, l’opera che rappresenta il risultato pedagogico delle sue esperienze educative, creative e artistiche con i bambini di Reggio Emilia, trasformate in un libro di indicazioni e di suggerimenti “pratici” per creare, per immaginare, per inventare non solo con la scrittura.

Il progetto tende a mettere in pratica gli insegnamenti pedagogici di Gianni Rodari in modo continuativo e stabile andando oltre gli eventi commemorativi. Lo scopo è favorire esperienze culturali ed educativo-pedagogiche che costituiscano legami di crescita sociale e culturale della comunità locale e di quella limitrofa

Betty e Chicco Colombo

Praticamente Rodari chiude gli eventi ufficiali il 17 maggio, ma in realtà prosegue con tre giornate di Dopo Festivale e persino a quattro proposte di Fuori Festival (tra cui un evento a Materia il 15 maggio a creare un ponte con Uboldo, dove Rodari insegnò, la riedizione di un numero di Menta e Rosmarino dedicato a Rodari, un murale e persino una gita ad Omegna), ancora non inserite in locandina (qui sotto), perché frutto del processo creativo in continuo divenire, nelle proposte e nella nascita stessa delle proposte. Di seguito il programma completo.

DOMENICA 4 MAGGIO – ore 16

Il viaggio della fantasia

Auditorium di Gavirate, via Fermi 14

Inaugurazione del Festival e spettacolo dell’attore milanese Matteo Curatella

DOMENICA 4 MAGGIO – ore 17.30

Butai – l’arte antica del kamishibai

Lavatoio di Fignano

Inaugurazione della mostra di di Chicco Colombo

LUNEDÌ 5 MAGGIO 2025 – ore 10

La parola ai Signor Rodari

Scuola dell’infanzia di Armino

Animazione del Teatro dei Burattini di Varese Riservata ai bambini della scuola dell’infanzia

MARTEDÌ 6 E GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2025 – ore 10

Che combinazione

Chiostro di Voltorre

II Recupero fantastico del binomio è un laboratorio creativo riservato ai bambini della scuola primaria

A cura di ReMida

MARTEDÌ 6 MAGGIO – ore 21

La grammatica della fantasia

Biblioteca di Gavirate

Lettura della seconda parte con Betty Colombo

MERCOLEDI 7 MAGGIO 2025 – ore 20.30

Il fantastico Rodari a Omegna

Biblioteca di Gavirate

Incontro con Pino Boero, Alberto Poletti, Mimma Moscatiello “Parco della Fantasia Gianni Rodari e Città di Omegna”

INGRESSO LIBERO senza prenotazione

GIOVEDI 8 MAGGIO 2025 – ore 21

Gira, volta e crea

Chiostro di Voltorre

Libri d’artista per un binomio fantastico Con Roberta Cerini e l’associazione Sinopia

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 349 4950304 – MAX 20 POSTI

VENERDI 9 e 16 MAGGIO 2025 – ore 10

Storie… Storie… Storie

RSA Domenico Bernacchi, Gavirate

Lettura di testi di Gianni Rodari riservata agli ospiti della RSA con Betty Colombo

SABATO 10 MAGGIO – ore 9.30 – 12.15

Kamishibai

Biblioteca di Gavirate

Trasformiamo le storie in teatro Workshop binomio fantastico Secondo incontro destinato agli insegnanti, agli adulti, ad artisti e scrittori… Con la “Piccola Accademia Teatro Kamishibai Varese”

DOMENICA 11 MAGGIO – ore 10

I Pesci nuovi del lago

Lungolago di Gavirate

Laboratorio per famiglie su binomio fantastico lacustre Condotto da Paola Zarini PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 393 3315016 MAX 30 POSTI

DOMENICA 11 MAGGIO – ore 17

Al Signor Rodari

Auditorium di Gavirate

Spettacolo teatrale d’ombre con la” Compagnia L’Asina sull’isola” di Montecchio Emilia (RE)

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

MARTEDI 13 MAGGIO 2025 – ore 10

La parola al Signor Rodari

Scuola dell’infanzia di Voltorre

Animazione del Teatro dei Burattini di Varese Riservata ai bambini della scuola dell’infanzia

MARTEDI 13 MAGGIO 2025 – ore 21

La grammatica della fantasia

Biblioteca di Gavirate

Lettura della terza parte con Betty Colombo

SABATO 17 MAGGIO 2025, ore 9.30- 12.15

Kamishibai

Chiostro di Voltorre

Presentazione delle storie-realizzate durante il workshop binomio fantastico “CARTA-TEATRO” Terzo e ultimo incontro Con la “Piccola Accademia Teatro Kamishibai Varese”

SABATO 24 MAGGIO 2025 – ore 17

Il Binomio in città

Biblioteca di Gavirate

Alla ricerca dei binomi fantastici nel centro storico di Gavirate Con Spazio kyklos – Varese.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 393 3315016 MAX 30 POSTI

Tutti gli eventi del Festival sono a partecipazione gratuita.

Praticamente Rodari Festival si svilupperà in quattro anni seguendo ogni anno un approfondimento su un tema diverso della Grammatica della Fantasia.

Importante contributo al Festival è fornito dalla Fondazione Rodari di Omegna la cui presenza nel programma concorre a dare sostegno al progetto ed è un riconoscimento dei valori espressi dalle sue attività. PArticolarmente signficativa in questo senso la partecipazione al Praticamente Rodari Festival del professor Pino Boero, autorità scientifica di grande competenza nel campo della letteratura infantile nonché Direttore Artistico del Rodari Festival di Omegna, che sarà a Gavirate per la conferenza del 7 maggio.

Per maggiori informazioni scrivere a info@festivalpraticamenterodari.com.