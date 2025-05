Preparate la vostra piantina, a Malnate arriva il Plant Crossing de “LeBuon&Pratiche”

L’Associazione “LeBuon&Pratiche” organizza un evento speciale sabato 10 maggio 2025 dedicato al “Plant Crossing”, un’iniziativa volta a promuovere la biodiversità e l’importanza della cura della natura. Il Plant Crossing è un’attività che consiste nello scambio gratuito di piante tra persone. L’obiettivo è quello di creare comunità attente alla tutela dell’ambiente e promuovere l’importanza della biodiversità.

Cosa dovete fare? Semplicissimo! Preparate dei vasetti con talee di piante che avete in casa o giardino, sacchettini di semi o bulbi. Sabato 10 maggio dalle ore 15.00 alle 18.30 al Parco Primo Maggio presso la sede CAI di Malnate si potranno scambiare piante ma non solo! Per celebrare il tema della biodiversità, le GEV (guardie ecologiche del Plis) organizzano piccoli tour alla scoperta degli alberi e delle curiosità green del parco, si potranno consultare i libri del progetto Biblioteca degli Alberi e verrà presentato il nuovo libretto firmato

LeBuon&Pratiche dedicato questa volta ai rimedi naturali per curare le piante.

I bambini potranno creare le bombe di semi e ci sarà una squisita merenda a tema fiori!

Tutte le info aggiornate sui canali social Instagram o Facebook @lebuonepratiche