Prevenzione e coraggio: a Gallarate la tappa 2025 di “Senologia al centro”

È ripartito questa mattina, sabato 10 maggio, da piazza della Libertà a Gallarate, il tour 2025 di “Senologia al centro”, il progetto itinerante promosso da Lilt, Gruppo Gnodi e Mobile System. Un ritorno ormai diventato una tradizione, fortemente voluto dall’amministrazione comunale e, in particolare, dalla componente femminile della giunta guidata dall’assessora Claudia Mazzetti, che ha scelto ancora una volta di legare questa tappa al weekend della Festa della Mamma: un messaggio simbolico e concreto, dedicato alla prevenzione del tumore al seno e, più in generale, alla salute e alla cura, non solo delle donne ma dell’intera comunità.

All’inaugurazione ufficiale hanno preso parte numerosi rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il presidente provinciale della LILT Ivanoe Pellerin, la responsabile del progetto Senologia al centro Sara Negri. Presente una importante rappresentanza dell’amministrazione comunale: oltre a Mazzetti anche gli assessori Chiara Allai, Stefania Picchetti e Germano Dall’Igna. Con loro il presidente del consiglio comunale Marco Colombo.

È stato proprio Colombo a lanciare un messaggio rivolto anche alla platea maschile: «Quando si parla di prevenzione, sono spesso le donne a dare l’esempio. Noi uomini tendiamo a essere meno attenti, meno coraggiosi. Iniziative come questa ci ricordano che prendersi cura di sé è un dovere per tutti».

Una clinica per tutte a portata di piazza

Attiva per l’intero fine settimana nel cuore della città, la clinica mobile – dotata di mammografo con tomosintesi ed ecografo – offre visite gratuite dedicate in particolare alle donne comprese nella fascia di popolazione escluse dallo screening mammografico della sanità pubblica. L’obiettivo è rendere la prevenzione accessibile anche a chi spesso resta ai margini, abbattendo barriere fisiche, psicologiche e culturali.

All’interno dell’unità mobile, completamente attrezzata e facilmente accessibile anche a persone con difficoltà motorie, trovano posto due sale visita e uno spazio di accoglienza. Durante tutta la permanenza a Gallarate, la clinica svolge anche la funzione di punto informativo grazie alla presenza dei volontari LILT e del team di “Senologia al centro”.

Senologia al centro: un progetto in crescita continua

Nato da un’idea di Ivan Gnodi, fondatore del Gruppo Gnodi, il progetto “Senologia al centro” è oggi un’iniziativa condivisa con LILT Varese e Mobile System S.r.l. che ha già offerto oltre 4.600 prestazioni gratuite in numerose località della provincia. Anche nel 2025 l’impegno resta quello di portare la prevenzione dove non arriva lo screening tradizionale: nelle piazze, nei quartieri, nelle aziende.

Per restare aggiornati sulle prossime tappe e conoscere meglio il progetto è possibile consultare il sito ufficiale: www.senologiaalcentro.it