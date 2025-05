Progetto Sintab del Parco Pineta, Matteo Bianchi: “Anche sull’aspetto ambientale molto importanti rapporti transfrontalieri”

È stato presentato venerdì 14 marzo 2025 il il progetto “Sintab – Sviluppo Integrato per la Natura Transfrontaliera e la Biodiversità”, finanziato nell’ambito del programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027. Approvato nel dicembre 2024, Sintab avrà una durata di 30 mesi e mira a creare una rete di collaborazione transfrontaliera per affrontare le sfide ambientali e promuovere una maggiore consapevolezza ecologica. La sinergia tra i partner italiani e svizzeri sarà essenziale per trattare temi come la biodiversità, la gestione delle risorse naturali e la lotta ai cambiamenti climatici, rafforzando al contempo i legami tra i territori e le comunità locali.

Presente alla giornata di presentazione del progetto Interreg Matteo Bianchi, Coordinatore del Dipartimento Europa e Cooperazione internazionale di Anci Lombardia: “Il tema dei rapporti transfrontalieri, anche sull’aspetto ambientale sulle biodiversità, risulta essere molto importante soprattutto per i territori e per i comuni che vengono rappresentati da Anci Lombardia all’interno di questo progetto. I comuni verranno coinvolti con delle attività di disseminazione con delle buone pratiche da trasmettere ai sindaci, agli amministratori locali, per sempre meglio centrare quelle che sono le attività nel rispetto del nostro ecosistema e per cercare di trovare ancor di più una collaborazione con i nostri amici elvetici”.