Proloco Young: a Varese i giovani diventano protagonisti della promozione del territorio

A Varese nasce Proloco Young, una nuova realtà dedicata ai giovani e legata a Pro Loco Varese. Un progetto che punta a creare un punto di riferimento per le nuove generazioni, offrendo l’opportunità di riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico del territorio.

Proloco Young si presenta come un’iniziativa pensata dai giovani e per i giovani, in particolare under 24, con l’intento di riportare il territorio e le sue peculiarità al centro della vita sociale e culturale. L’obiettivo è chiaro: creare occasioni di incontro e condivisione, promuovere l’identità locale e alimentare l’orgoglio della cosiddetta “varesinità”. Attraverso eventi, momenti di socialità e iniziative culturali, il progetto vuole avvicinare le nuove generazioni alla storia e alle tradizioni della città.

Alla guida di questo percorso c’è Samuele Corsalini, scrittore ed editor di Quel che non sai di Varese, che ricopre il ruolo di delegato alle politiche giovanili all’interno del direttivo di Pro Loco Varese. È lui a coordinare con entusiasmo le attività di un gruppo già molto attivo. Corsalini sottolinea l’importanza di ogni contributo: “Il gruppo è in continua espansione e ogni nuovo membro, con il suo contributo e patrimonio relazionale, aiuta a rendere questa iniziativa ancora più ricca”.

In pochi mesi, Proloco Young ha già lasciato il segno. Tra le iniziative organizzate spiccano incontri culturali in luoghi simbolo della città come Villa Panza, il Palace Grand Hotel, la linea Cadorna e la Torre Civica. Appuntamenti che hanno offerto ai partecipanti l’opportunità di scoprire da vicino il patrimonio storico e artistico di Varese, accompagnati dall’esperienza e dalla passione dei volontari senior.

Un ulteriore momento significativo si è svolto lo scorso 12 aprile, in occasione di un evento promosso da ANDOS Varese ai Giardini Estensi. In quella occasione, i giovani di Proloco Young, insieme alla Proloco Varese, hanno contribuito a valorizzare i prodotti tipici locali, promuovendo la filosofia del Km0 e consolidando il legame tra tradizione, cultura e territorio.

A spiegare la visione alla base di questa esperienza è il presidente di Pro Loco Varese, Roberto Bianchi: “Proloco Young nasce dalla volontà di non restare spettatori del cambiamento, ma di esserne parte attiva, creando uno spazio aperto dove i giovani possano riscoprire il piacere di stare insieme, confrontarsi, costruire nuove connessioni e contribuire concretamente alla promozione e al rilancio culturale e sociale della città”.

Il gruppo conta già una decina di giovani impegnati sin dalle prime fasi del progetto. Tra loro Greta Calderone, Francesco Gemmo, Jacopo Calderone, Lorenzo Vigo, Carlotta Bozzolo Romigioli, Marco D’Antuono, Andrés Gonzalez, Melissa Mauro e Jury Pirovine, nomi che testimoniano la volontà di includere ragazzi provenienti da differenti contesti, accomunati dalla voglia di conoscere, integrarsi e fare squadra.

Proloco Young è aperta a tutti i ragazzi under 24 che desiderano partecipare, vivere e condividere esperienze legate alla città e al suo territorio. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.provarese.com o seguire il profilo Instagram @prolocoyoung_varese.