Proseguono a Busto Arsizio gli eventi del festival del libro e dell’editoria “Ba Book”

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 14 MAGGIO, GIORNATA DEDICATA AL TEMA “ARTE”:

ORE 18.00 VOLEVO ESSERE IO (Frida allo specchio) DI MILTON FERNANDEZ

Milton Fernández è nato a Minas, in Uruguay, è scrittore, poeta, regista, drammaturgo ed editore. Dal 2011 è anche direttore artistico del Festival della Letteratura di Milano. In dialogo con Milena Contini presenta “Volevo essere io”, presso la Sala Monaco della Biblioteca Comunale

IL VOLUME

Un viaggio nell’intimità e nelle passioni di Frida Kahlo, dove arte e sofferenza si intrecciano in un vortice di emozioni. La narrazione si immerge nel legame viscerale con Diego Rivera, esplorando le cicatrici fisiche e interiori dell’artista e la sua continua tensione tra amore e autodistruzione. Il libro offre un ritratto profondo e poetico della pittrice, restituendo la sua voce autentica e il suo spirito ribelle. Evento a cura di FormArti

A SEGUIRE: A CENA CON L’AUTORE

Si terrà dopo la presentazione una cena con l’autore presso ANTICA PIZZA – via Vespri Siciliani, 9 (Pizza a scelta dal menù e abbinamento con vino o birra 25 €)

Per prenotazioni https://bit.ly/4kj9V0j

ORE 20.30 LA CONTESA SU PICASSO. Fernanda Wittgens e Palma Bucarelli DI RACHELE FERRARIO

Incontro con l’autrice bustocca Rachele Ferrario, docente all’Accademia di Belle Arti di Brera, scrittrice, curatrice di mostre e archivi d’arte. Con Erika Montedoro, curatrice del museo del Tessile, presso la sala Monaco della Biblioteca Comunale. A cura di Galleria Boragno.

IL VOLUME

È il 1953. Dopo una guerra devastante di cui si vedono ancora gli strascichi, per la prima volta due donne – Fernanda Wittgens e Palma Bucarelli – sono alla guida dei musei più importanti d’Italia: la Pinacoteca di Brera a Milano e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna a Roma. Il loro obiettivo comune è tornare a parlare di bellezza e riportare la gente nei musei. Picasso è l’artista giusto per farlo, dopo essere diventato il simbolo dell’arte civile del Novecento e averne trasfigurato tutto l’orrore in Guernica. La contesa tra Wittgens e Bucarelli, attorno a Picasso ma non solo, è intellettuale, filosofica, artistica. La loro capacità di trattare con il potere e di affrancarsene al momento giusto, quando l’incombere del fascismo le pone di fronte all’imperativo etico di salvare vite umane e di difendere il patrimonio artistico, le rende protagoniste di una stagione funestata dai venti ostili della politica ma carica di ideali. Wittgens e Bucarelli si osservano da vicino e articolano la loro visione del mondo e il rapporto con nemici e alleati in una grande “assonanza silenziosa”.Il racconto di Rachele Ferrario non romanza la loro vita perché è la loro vita a spingere costantemente verso il romanzo: c’è qualcosa di essenziale in queste pagine, un’eredità tangibile in cui una donna ha affrontato il carcere e l’altra l’ha rischiato, accettando il pericolo di sparire per sempre pur di difendere un’idea di progresso.

IL PROGRAMMA DI GIOVEDÌ 15 MAGGIO, GIORNATA DEDICATA AL TEMA “SEGRETI”:

ORE 17.00 SIGNOR RAMEN DI YILE GAO

Evento gratuito per bambini dai 4 agli 8 anni con Yile Gao: nata in Jilin, Cina, laureata in Disegno Industriale con una laurea specialistica presso il Politecnico di Milano, dal 2007 vive in Italia, a Milano, dove lavora come designer e illustratrice. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite. A cura de I Libri e i Giorni

ORE 17.00 NON ME LA BEVO DI MICHELE ANTONIO FINO

Presso la Sala Monaco della Biblioteca comunale, dialoga con Anna Prandoni, curatrice della sezione enogastronomica del festival, Michele Antonio Fino, autore del libro “NON ME LA BEVO”. Evento a cura di Forketters.

Professore associato di Diritto Europeo all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Fino è specializzato nella storia del diritto e coordina il Master in Food Culture Communication & Marketing. Scrive su argomenti agrari e ha curato guide all’etichettatura dei vini. Su Instagram divulga diritto con @ermezio e ha pubblicato “Gastronazionalismo” nel 2021.

IL VOLUME

Questo volume è un godibile vademecum per tutti coloro che amano bere del buon vino. ma non si raccapezzano più tra etichette, campagne di comunicazione, antiche leggende e mode improvvise. La scoperta di ciò che sta dietro molta narrazione aiuterà tutti ad amare ancora di più questa bevanda, che sempre regala sensazioni uniche e spesso sancisce il piacere dello stare insieme.

ORE 18.30 – SCANDALO IN COPERTINA – Censura, musica e immagini dagli anni Sessanta al nuovo Millennio di Niccolò Pala

Presso la Galleria Boragno, a cura della libreria Libraccio, la presentazione del libro Scandalo in copertina – Censura, musica e immagini dagli anni Sessanta al nuovo Millennio di Niccolò Pala, laureato in Scienze dei Beni Culturali e in Archeologia e Storia dell’Arte, entrambe presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con due tesi sull’heavy metal. Insegna Storia dell’Arte alle scuole superiori. Presenta Rita Guarini

IL VOLUME

Il libro propone come una carrellata di copertine censurate ai più celebri dischi della seconda metà del XX secolo: a partire da Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix e Led Zeppelin, passando per Michael Jackson, Prince, Bruce Springsteen, Queen e Pink Floyd, fino ad arrivare a Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Ice Cube e Rage Against the Machine e spingendosi fino a Black Sabbath, Van Halen, Iron Maiden, Metallica e Guns N’ Roses, la descrizione dell’immagine e il racconto dei motivi della censura sono arricchiti da aneddoti e curiosità riguardanti il disco, le canzoni e gli artisti.

ORE 19.00 – LA VITA SEGRETA DELLE CASE DI CATERINA LOCATI

Presso lo Studio DESIGN PUNTO ZERO, via Nannetti 10, A (prenotazione obbligatoria su Eventbrite), incontro con Caterina Locati. Dopo la laurea in Architettura al Politecnico di Milano, un Dottorato di Ricerca e anni di esperienza sul campo, nel 2010 Locati intraprende un percorso di ricerca pionieristico sul rapporto tra uomo e ambiente. Ispirandosi alla fisica quantistica e all’epigenetica, con un approccio profondamente emozionale, sviluppa una visione innovativa dell’abitare: l’Habitat Evolutivo®, in cui gli spazi diventano naturali amplificatori di benessere, emozioni e valore. In dialogo con Simonetta Rossi, a cura di Design Punto Zero.

IL VOLUME

Caterina Locati ci accompagna alla scoperta della vita segreta delle case, una vita che corre parallela alla nostra e la condiziona in ogni istante, senza che ne siamo consapevoli. Un viaggio per imparare a conoscere la nostra abitazione da punti di vista nuovi, intriganti, provocatori.

Il programma completo del Festival è pubblicato https://www.comune.bustoarsizio.va.it/index.php/news/item/14699-ba-book-2025.