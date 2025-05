Pulecenella raddoppia: secondo spettacolo per la commedia di Giosuè Romano

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con la prima rappresentazione lo scorso 1 marzo, i Tra-Ballanti della Pro Loco di Malnate sono pronti a tornare sul palco con “Pulecenella. Come fu che Antonio Petito diventò Pulcinella. Forse.”, una commedia brillante in due atti scritta e diretta da Giosuè Romano. L’appuntamento è per sabato 10 maggio 2025 alle ore 21.00, presso l’Oratorio di Malnate.

La serata offrirà al pubblico l’opportunità di immergersi nuovamente in un racconto che fonde con leggerezza teatro popolare, storia e fantasia. Il lavoro si ispira liberamente alla figura di Antonio Petito, celebre attore napoletano dell’Ottocento, e immagina con ironia e delicatezza il percorso che lo avrebbe portato a diventare il Pulcinella che tutti conosciamo. Il testo esplora con vivacità il rapporto tra persona e personaggio, offrendo spunti di riflessione e momenti di autentica comicità.

In scena, un ricco cast di attori amatoriali animerà la rappresentazione, testimoniando il forte legame tra la compagnia e la comunità locale. Tra gli interpreti figurano, in ordine di entrata: Mauro Sarasso, Benedetta Malatesta, Loredana Stefanoni, Matteo Andriolo, Francesco Romano, Giosuè Romano, Tina Vastola, Rosaria Romano, Sergio Rota, Mauro Righetelli, Rita Bondi, Marisa Franzolini, Carla Zanon, Lara Chiarotto, Alvise Luchetta e Carlo Poggi. Completano il quadro i tecnici D. Moretto e S. Chiavazzo, le scene curate da Fulvio Cavadini e i costumi firmati da Rosella Roncato.

L’ingresso è libero e le eventuali offerte contribuiranno a sostenere le attività della Fondazione della Comunità di Malnate, sottolineando così il valore solidale e partecipativo dell’iniziativa.

Dopo il successo della prima, questa seconda serata si preannuncia come un nuovo momento di festa e cultura condivisa, capace di unire teatro, impegno e il piacere di ritrovarsi.