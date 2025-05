Quale futuro per l’Ospedale di Saronno? Un incontro pubblico con Airoldi e Busnelli per parlare di azioni concrete

Proseguono a Saronno gli incontri elettorali che affrontano i grandi temi della città. Questa sera, lunedì 12 maggio alle 21 a Villa Gianetti, si terrà un incontro pubblico del candidato sindaco Augusto Airoldi sul futuro della sanità territoriale.

L’incontro, intitolato “Quali azioni concrete per il rilancio dell’ospedale?”, vedrà dialogare lo stesso Airoldi – promotore e primo firmatario della “Lettera dei sindaci del Saronnese per l’ospedale di Saronno” – e Mario Busnelli, storica figura di riferimento di Saronno Point onlus.

«Un’occasione importante per ascoltare proposte concrete, fare domande, confrontarsi, e comprendere quali siano le prospettive per rilanciare un servizio essenziale per tutta la comunità – dicono gli organizzatori, le liste Saronno Civica e Percorso Democratico, che sostengono Airoldi – La salute è un diritto di tutti: facciamo sentire la nostra voce». Ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza