Quaranta vele in regata a Luino: in palio c’è il Trofeo Ezio Braga

Va il scena sulle acque antistanti Luino il Trofeo Ezio Braga, regata velica di respiro nazionale riservata alla classe Snipe e dedicata al velista varesino scomparso prematuramente dopo essere stato anche dirigente della Classe Italiana – SCIRA – negli anni ’80/’90.

L’evento ha preso il via il 1° maggio con il primo dei due giorni dedicati allo stage di allenamento con il pluricampione della classe Enrico Michel: il corso è dedicato agli equipaggi che desiderano affinare la conduzione della propria imbarcazione, consigli che potranno essere messi in pratica fin da subito sulle acque del Verbano.

Da sabato 3 maggio quindi prenderanno il via le regate con oltre 40 imbarcazioni impegnate, in rappresentanza di Italia, Svizzera, Spagna e Argentina. Il programma prevede lo svolgimento di quattro prove con la prima al via alle 12 del 3 maggio; per la classifica finale sarà sufficiente la disputa anche di una sola prova.

Tra i velisti impegnati anche Flavio Favini, portacolori del club di casa, l’AVAV, e già protagonista delle sfide italiane in America’s Cup; oltre a Favini ci sono alcuni grandi specialisti della classe come Dario Bruni, Pietro Fantoni, Paolo Lambertenghi e lo stesso Enrico Michel.

Oltre al lato agonistico sono previsti anche alcuni eventi collaterali e sociali: questa sera (venerdì 2) alle 19 è in programma un aperitivo (offerto dallo sponsor Cisal Rubinetteria) e in cui i velisti potranno gustare i formaggi di capra delle valli del Luinese e della Valcuvia. Sabato 3 alla sera la sede dell’AVAV ospiterà la cena finale durante la quale verranno estratti a sorte numerosi premi prestigiosi messi a disposizione dagli sponsor.