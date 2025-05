Quattro concerti al Santuario di Santa Maria di Busto Arsizio con Piano City Milano

Forte del rinnovato sodalizio tra l’Associazione Culturale Musikademia APS, l’Associazione Educarte e l’ISSM Puccini di Gallarate, e con il prezioso patrocinio del Comune, Busto Arsizio si appresta a vivere una giornata all’insegna della grande musica nell’ambito di Piano City Milano.

Domenica 25 maggio, il suggestivo Santuario di Santa Maria accoglierà quattro imperdibili concerti pianistici che animeranno la giornata (ore 10.30, 16.00, 18.00 e 20.30). Protagonisti di questi appuntamenti saranno quattro talentuosi studenti dell’ISSM Puccini di Gallarate: Giulia Aguiari, Luca Monciardini, Alessio Pagliero e Matteo D’Arco, che avranno l’opportunità di esibirsi in pubblico, mostrando il loro talento e la loro passione per il pianoforte.

Ancora una volta, il centro di Busto Arsizio si inserisce con vivacità nella mappa di Piano City Milano, un festival che con la sua formula dinamica e inclusiva diffonde la magia del pianoforte in tutta l’area metropolitana milanese e oltre, toccando anche realtà locali di significativa ricchezza culturale.

Piano City Milano, fin dalla sua nascita nel 2011, ha rappresentato una ventata di novità nel panorama musicale, trasformando la città in un palcoscenico diffuso. Grazie alla collaborazione sinergica tra istituzioni, artisti, associazioni e partner, il festival porta la musica direttamente al cuore del pubblico, in luoghi convenzionali e non, offrendo a tutti la possibilità di fruire di eventi culturali di elevato livello.

«Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare anche quest’anno Piano City Milano nel meraviglioso Santuario di Santa Maria – dichiara Davide Bontempo, Presidente e Direttore Artistico di Musikademia – Questa collaborazione, resa possibile anche grazie al generoso supporto dei nostri sponsor, offre una straordinaria occasione ai giovani pianisti del Puccini di condividere la loro arte in un contesto così prestigioso. Un ringraziamento speciale va agli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione di questa importante partecipazione: Dino Ceccuzzi Gioielleria Orologeria, LPG Advisors Dottori Commercialisti, Istituto Clinico San Carlo, Tethasolutions srl, Studio Vabri Dottori Commercialisti, Fin-Cle Srl e Imballaggi Francesca. Il loro sostegno è fondamentale per promuovere la cultura musicale e offrire opportunità ai giovani talenti».

Tutti i concerti saranno ad ingresso gratuito.

Maggiori dettagli sul programma sono disponibili sul sito ufficiale di Piano City Milano: https://pianocitymilano.it/

La cittadinanza e gli appassionati di musica sono invitati a partecipare a questa splendida giornata dedicata al pianoforte, che vedrà Busto Arsizio protagonista nel vibrante contesto di Piano City Milano.